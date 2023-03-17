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Depremzedeler, Expo 2023 Alanına Kurulan Konteyner Kente Yerleşmeye Başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’na oluşturulan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı ve vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.

Depremzedeler, Expo 2023 Alanına Kurulan Konteyner Kente Yerleşmeye Başladı

Depremzedeler, Expo 2023 Alanına Kurulan Konteyner Kente Yerleşmeye Başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’na oluşturulan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı ve vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.

17 Mart 2023 Cuma 19:09

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nınAFAD ve ilgili makamlarla yapılan koordinasyon ve keşif faaliyetleri sonrasında Onikişubat Belediyesi’nin EXPO 2023 Sergi Alanı’nda iki ayrı bölgede planlanan Savunma Sanayii Konteyner Kent kurulum faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Konteyner kent, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda; savunma sanayii firmaları ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, İŞBİR, İstanbul Teknopark, Boğaziçi Savunma, Tualcom ve ASELSANNET’in katkılarıyla yapılıyor.

KONTEYNERLER TAM DONANIMLA TESLİM EDİLİYOR

Alt yapısının hazır olması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın tercih etttiğiEXPO 2023 Sergi Alanı’nda, bütün etaplar bittiğinde 3 bin 600 kişiyi barındırabilecek 600 adet aile yaşam konteyneri yer alacak. Elektrik, su, internet ve bunun gibi alt yapı çalışmalarının önceden hazır olduğu konteyner kent yerleşkesi, her şeyiyle kullanıma hazır bir şekilde vatandaşlara teslim ediliyor.

Aile yaşam konteynerleri içerisinde, yatak odası, oturma odası, mutfak evyesi ve dolabı, banyo ve tuvalet yer alırken, mefruşat olarak klima, televizyon, mini buzdolabı, elektrikli radyatör, termosifon, ahşap elbise dolabı, masa, sandalye, ayakkabılık, komidin, yataklı kanepe, perde, ranza, yatak, yastık, yorgan, nevresim takımı bulunacak. Konteynerler ayrıca yangına karşı dayanıklı nitelikte üretiliyor.

Savunma sanayii konteyner kent yerleşkesinde ayrıca, kreş, eczane, sosyal market, sağlık birimi, güvenlik personeli bölümü, yemekhaneler, sosyal alan bölümleri, mescit, kütüphane, çamaşırhane ve oyun alanları kuruluyor. Ayrıca her ünite için uydu televizyon yayını sağlanıyor ve yerleşke içerisine baz istasyonu şebekesi ve kablosuz internet noktaları tesis ediliyor.

BAŞKAN MAHÇİÇEK KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ

Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın EXPO 2023 Sergi Alanı’nda yapımını tamamladığı konteynerlere yerleşen vatandaşları karşıladı.

Depremzedelerle sohbet edip, sıkıntılarını dinleyen Başkan Mahçiçek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın yaptığı konteyner kentleri gezme, depremzede kardeşlerimizin hatırlarını ve eksikliklerini sorma imkanı bulduk. Vatandaşlarımızın taleplerini belirlemeye gayret gösterdik. Gördük ki insanlarımız gerçekten kanaatkar ve daha önce yaşadıkları acıların bir kısmını geçirmişler. İnsanlarımız kanaatkar ama devletimiz de güçlü. Bu devlet tüm imkanlarıyla, milletimizin de birlik ve beraberliğiyle bu kabil sıkıntıları aşacaktır. Biliyoruz ki vefat eden canlarımızı geri getiremeyiz ama kalan eksiklikleri tamamlarız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi insanlarımız 1 yıl içerisinde kendi konutlarında mutlu bir şekilde yaşamaya başlayacaklar. Bu millet büyük bir millet. Bakınız bu haslet, bu özellikler başka bir millette yok. Sıkıntılı anlarda tekrar bütünleşiyoruz, birlikteliğimiz çok daha güçlü hale geliyor. Türkiye’nin her tarafından vatandaşlarımızın ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimizin hep birlikte hareket ettiği bir atmosfer oluşuyor. İlk zamanlarda binlerce tır yardım geldi, halen de gelmeye devam ediyor. Böyle bir ihtiyaç hasıl oldu, depremzede kardeşlerimizi alanımızda misafir ediyoruz. Bu vesileyle vefat eden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da Cenab-ı Hakk’dan şifa temenni ediyorum. İnşallah hep beraber bu sıkıntılı günleri aşacağız” ifadelerini kullandı.

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DepremzedelerExpo 2023 Alanına Kurulan Konteyner Kente Yerleşmeye Başladı
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