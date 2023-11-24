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Deva Partili Karatutlu, ASM Sorununu Bakan Koca’ya Sordu

DEVA Partili Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde özel mülklere kurulan aile sağlığı merkezlerinde, cari gider ödemelerinin yetersizliği nedeniyle hekimler ile mülk sahipleri arasında yaşanan problemleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Karatutlu, “Yerel belediyeler ve bakanlık arasındaki iş birliği çabaları yoluyla ASM'lerin kamu binaları olarak inşa edilmesinindeğerlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Deva Partili Karatutlu, ASM Sorununu Bakan Koca’ya Sordu

Deva Partili Karatutlu, ASM Sorununu Bakan Koca’ya Sordu

DEVA Partili Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde özel mülklere kurulan aile sağlığı merkezlerinde, cari gider ödemelerinin yetersizliği nedeniyle hekimler ile mülk sahipleri arasında yaşanan problemleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Karatutlu, “Yerel belediyeler ve bakanlık arasındaki iş birliği çabaları yoluyla ASM'lerin kamu binaları olarak inşa edilmesinindeğerlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

24 Kasım 2023 Cuma 17:06

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde özel mülklere kurulan aile sağlığı merkezlerinde (ASM) mülk sahibi ile hekimler arasında yaşanan sorunları sordu.

Hekimler ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıkların, cari gider ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle meydana geldiğinin altını çizen Karatutlu, “Bu gerilim, sanal ASM'lerin sayısının her yıl artmasıyla daha da artıyor. Bu sorunu çözmek için, yerel belediyeler ve bakanlık arasındaki iş birliği çabaları yoluyla ASM'lerin kamu binaları olarak inşa edilmesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

‘Teşvikler artırılmalı’

Bir diğer acil endişenin ise aile hekimlerinden 400 kadar raporun, net kriterler olmadan talep edilmesi olduğunu vurgulayan Karatutlu,“Bu durum, mevzuata uygunluğun sağlanması için Bakanlığın daha sıkı bir denetim yapmasını gerektiriyor. Ebe ve hemşireler de dahil olmak üzere aile sağlığı çalışanlarına yönelik mali teşvikler, hastane ve ilçe sağlık müdürlüklerindeki emsallerinin önemli ölçüde gerisinde kalmaktadır. Bu tutarsızlık, özellikle durgun veya azalan nüfusa sahip bölgelerde ciddi boyutlara ulaşıyor ve kronik hastalıkların izlenmesi ve aşılama programları için hayati öneme sahip aile sağlık çalışanlarının azlığına yol açıyor. Bazı birimlerde aile sağlık çalışanının bulunmaması bu temel sağlık hizmetlerini aksatmaktadır. Bu nedenle teşviklerin artırılması ve aile sağlık çalışanlarına yönelik asgari limitlerin belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde sağlanması için mali açıdan yeniden değerlendirme yapılması gerekmektedir.” dedi.

‘Hak ediş ödemelerini artırmak ve katsayıları buna göre ayarlamak çok önemli’

Karatutlu, çözüm önerilerini şöyle açıkladı:

“Bu sorunlar topluca reforma ihtiyaç duyan bir sağlık sisteminin resmini çiziyor. Mevcut durum sadece aile sağlığı merkezlerinin çekiciliğini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda birinci basamak hekimlerinin büyümesini de engelliyor. Bu sektörü yeniden canlandırmak için hak ediş ödemelerini artırmak ve katsayıları buna göre ayarlamak, daha sürdürülebilir ve etkili bir aile sağlık sistemini teşvik etmek çok önemlidir. Önerilen bu önlemler, aile sağlığı merkezlerinin operasyonel verimliliğini artırmayı, böylece halkımıza daha iyi sağlık hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.”

‘Kamu ASM'lerinin kurulmasına yönelik bir çalışma var mıdır?’

İrfan Karatutlu, soru önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Özel mülklerde kurulan ASM'lere yönelik artan yasal zorluklar ve gayrimenkul sorunları göz önüne alındığında, bu sorunları çözmek için ne gibi önlemler değerlendiriliyor veya uygulanabilir?

İstikrarlı ve erişilebilir sağlık altyapısı sağlamak amacıyla yerel belediyeler ve bakım kurumlarıyla iş birliği içinde kamu ASM'lerinin kurulmasına yönelik bir çalışma var mıdır?

Aile hekimlerinin üzerindeki yükün azaltılması ve sağlık kayıtlarının doğruluğu ve güvenilirliğinin sağlanması için bu raporların denetimini ve düzenlenmesini artırmaya yönelik çalışmalar var mıdır?

Aile sağlığı merkezlerinin aldıkları hak edişlerin yetersiz olması nedeniyle başvurularının azalması ve birinci basamak hekimlerinin sayısının azalması ışığında, ödeme katsayılarının ve birinci basamak hekimlerinin sayısının revize edilmesi için ne gibi girişimler düşünülüyor? Bu sağlık hizmeti sağlayıcıları için uygun mali tazminat ve hakların edinilmesiyle ilgili bir çalışma var mıdır?

Hastanelerde ve ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan ebeler de dahil olmak üzere aile sağlığı çalışanları ile memurlar arasındaki ciddi ücret farklılıkları göz önüne alındığında, bu eşitsizlikleri gidermek için yapılan bir çalışma var mıdır?

6m Sağlık çalışanlarının finansal sistemlerinin iyileştirilmesi, asgari ücret seviyelerinin artırılması, teşvik desteklerinde yeni oranların uygulamaya konması için ne gibi adımlar atılması planlanıyor?

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Deva Partili KaratutluASM Sorununu Bakan Koca’ya Sordu
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