Deva Partisi Dulkadiroğlu Ilçe Kongresi Yoğun Bir Katilimla Gerçekleşti

Gerçekleştirilen Dulkadiroğlu 1.Olağan İlçe kongresine; Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı Sayın Ali Rıza Babaoğlan, Deva Partisi Genel Merkez Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Bölge Koordinatörü Sayın Mustafa Satıcı, İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu, Onikişubat İlçe Başkanı Ali İhsan Etli, Elbistan İlçe Başkanı Muhammed Şahin, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Afşin İlçe Başkanı Mevlüt Kır, Nurhak İlçe Başkanı Ahmet Kurt, Çağlayancerit İlçe Başkanı Küçük Mehmet Yıldızlı, Türkoğlu İlçe Başkanı Kazım Kuncan, İl ve ilçelerden Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi il ve ilçe başkanları, çok sayıda davetli ve partili katıldı.

Kongre şehitlerimiz hatırasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kongreye gönderdiği özel mesaj davetlilere okundu. Daha sonra ise açılış konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmasını Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme yaptı. Dökme yaptığı konuşmada: "Öncelikle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli hemşerilerim, Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Gençlerin umutsuz olduğu kadınların yaşam mücadelesi verdiği, babaların ailesini geçindirmek için çırpındığı, yıllarca ülkesine hizmet etmiş emeklilerimizin dar bütçeyle evlerine hapsedildiği bir dönemden geçiyoruz. Adaletin ayaklar altına alındığı, hukukun baskı aracı olarak kullanıldığı, akraba kayırmacılığın ve partizanlığın her türlü ilke ve değerin üzerine çıkarıldığı bir dönemden geçiyoruz. Demokrasinin zayıflatıldığı, fikir ve ifade hürriyetinin olmadığı, basının susturulduğu zor bir dönemden geçiyoruz. Kendisinden olmayan, kendisi gibi düşünmeyen herkesin ötekileştirildiği; hatta ihanetle suçlandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama artık umutsuz değiliz. Çünkü DEVA’mız var. İlçemizin problemlerinin farkındayız ve çözebilecek güç ve kararlılıktayız. Kardeşlerim, Biz kararlıyız. Biz inançlıyız. Biz umutluyuz. Biz hazırız. Yaşanan tüm sorunlara çözüm üretebilecek inançlı ve kararlı bir ekibimiz var. Ülkemizin refahı, birliği ve beraberliği için çocuklarımızın geleceği için her türlü çaba ve gayretin içinde olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu: "Yaklaşık bir yıl önce ilk tohumları atılan Partimizin,11 Mart 2020 tarihinde kurulması ile birlikte hızla ülke çapında teşkilat çalışmalarına başlandı. 18 Temmuz 2020'de Kahramanmaraş’ın kurucu il başkanı ve kurucu heyetinin belirlenmesinden yaklaşık 60 gün sonra kurucu İl yönetim kurulumuz oluşturuldu. Altı aylık süre içerisinde 11 ilçemizin 8 tanesinde kurucu başkanı belirlendi ve yönetimleri oluşturuldu. Bugün üçüncü ilçemizin kongresini yapmaktayız. Yönetim kurulunu seçme süreci gerçekten şeffaflığı ve ehliyeti, liyakati önemseyen bir çalışma ile belirlendi. Yüzlerce başvuru arasından istekli ve gönüllü olanlarla yola çıktık. Bizler siyasetin sürekli olarak dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmasına karşıyız. Siyasetin toplumumuzu sürekli bir tehdit ve beka söylemi ile sindirmesine, hayatın her alanını hesapsızca kaplamasına itiraz ediyoruz. Türkiye tek bir akla ve dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke olduğuna inanıyoruz. Milletimize şimdiden taahhüt ediyoruz ki; Kahramanmaraş’ın nüfus olarak ikinci büyük ilçesi Dulkadiroğlu’nda kısa zamanda teşkilatlanarak sahada halkımızın dertlerine DEVA olacak çalışmalara başlayacağız. Bu ilçemizdeki işsizlik ve yoksulluk, ilçenin altyapı sorunları, kentsel dönüşüm ihtiyacı, deprem riski, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sorunları, kırsal bölgelere ulaşım sorunları üzerinde yoğunlaşarak çalışmalara başlayacağız. Partimiz çözüm üretecek kadrolara sahiptir. Yeter ki umudumuzu kaybetmeden birlikte yürüyelim. Tüm katılımcılara kongremize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kongrede Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Bölge Koordinatörü Mustafa Satıcı da bir konuşma yaptı. Satıcı yaptığı konuşmada: "Kurtuluş savaşında işgale karşı direnişi ile 1925 yılında istiklal madalyası alan, 1973 yılında ise Kahraman ön ismi alan çok değerli Kahramanmaraşlılar sizlere çok değerli teşkilat başkanımız sayın Sadullah Ergin'in selamlarını getirdim. Geniş tanımlı işsizliğin %30'ları bulduğu, her dört gençten bir tanesinin işsiz olduğu, çalışma yaşına gelmiş insanlarımızın her 3 kişiden birinin iş bulmakta zorlandığı, çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücret ile geçinmek zorunda kaldığı, devlete ait birçok kurumun şeffaflığını kaybettiği, verilere olan güvenin yok olduğu, bankaların ve piyasaların vatandaşlardan alacakları nedeniyle icra dairelerin dolup taştığı, çiftçimizin üretim yapamaz hale geldiği ve traktörlerinin haczedildiği, milyonlarca öğrencimizin tablet ve internete erişim problemi yaşadığı, yerli otomobil milli tank derken beş tane maskenin dağıtımının bile becerilemediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir Türkiye'yi hak ediyor muyuz? Değerli konuklar yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi vermiş bu topraklar bu yönetimi hak etmiyor. Namuslu insanların sesinin çok daha gür çıktığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz." diyerek Dulkadiroğlu İlçe kongresine Kahramanmaraş halkının verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunarak kongrenin şehrimize hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Ardından Sözlerine annemin topraklarında sizlerle olmaktan çok memnunum ve çok mutluyum diyerek başlayan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı Ali Rıza Babaoğlan: "Güzel ilçe kongremize, güzel güneşli bir günde hepiniz hoşgeldiniz. Sevgili Kahramanmaraşlı hemşehrilerim. Ben hem annesi hem eşi Kahramanmaraşlı bir insanım. Çocukluğum her yaz yaklaşık 3-4 ayını Andırın İlçesi Altunbağ köyünde geçirdim, annem çünkü oralı. Buraları bilen birisiyim. Teşkilatlanma sürecimizde de Kahramanmaraş'a çok sık gidip gelme imkanım oldu. Partimizin Halkla İlişkiler Başkanlığı görevinden sorumlu birisi olarak 11 aylık süreci size kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü bu 11 ayda Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 60 günde 41 ile gittik. Bilfiil 41 ilde kendisinin yanında bulunma imkanım oldu. Ve şunu çok net gördüm ki, bundan emin olabilirsiniz. Genel Başkanımız Ali Babacan her ilde, her sokakta, her caddede bu içerisinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın arasında çok rahat yürüyebilen bir lider. Herkese daha önce yaptığı olumlu şeyleri ve nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatıyor. Muhalefetteyseniz iyi kalmanız, temiz kalmanız kolaydır. Ama iktidarsanız ve birçok imkan ile sınanıyorsanız, şu anki iktidar kadar kirli dönemlerin içinden geçiyorsanız bu yapının içinde temiz kalabilmeniz oldukça zordur. Sayın Genel Başkanımız onca sürece rağmen temiz kalabilmiş bir lider. Türkiye şu anda ciddi anlamda yeni bir oluşuma ihtiyaç duymuştur. Partimiz pandeminin en yoğun olduğu ve çoğu zaman sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemde bile çok hızlı bir teşkilatlanma sürecini sürdürmüştür. Aslında bu oluşum vatandaşlarımızın ihtiyaçlarından ortaya çıkmış oldu. Eğer ihtiyaç olmasaydı, biz bir parti kurabilirdik ve vatandaşlar buna teveccüh göstermeyebilirdi. Çok zor günlerden geçiyoruz ve bu zor günler son 5 yıldır devam ediyor. İnsanların düşüncelerini ifade etmekten korktuğu, insanların düşüncelerinden dolayı hapse atıldığı böyle zor bir dönemde kuruldu Deva Partisi. Tam 11 ayda bugün Dulkadiroğlu ilçesinde yüzlerce gönüllümüzle ilçe kongresi yapabilir noktaya geldik. Bu gerçekten çok büyük bir başarıdır. Bunu gerçekten iyi anlamak gerekiyor. Tamamı pandemiyle geçen bu süreçte 11 ay gibi zamanda bunları yapabilmek ciddi bir ihtiyacın sonucu. Dolayısıyla Deva Partisi bir ihtiyacın ürünüdür ve ihtiyaç üzerine ortaya çıkmıştır. Bundan sonra halkımızın sahip çıkmasıyla önümüzdeki yıllarda ülkemizin iktidarını yönetecek ve Türkiye'nin geleceğine imza atabilecek tek partidir. Kongremizin başarılı olmasını, ilçemizin yeni dönemde seçilecek tüm ilçe yönetimimizin başarılı olmasını diliyor, çok teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Ardından divan oluşturularak seçime geçildi. Divan başkanlığını Adem Gerekli, Divan Başkan Yardımcılığını Mehmet Ünlügedik, Divan Katip Üyeliğini Seda Boyraz, Divan üyeliklerini Mehmet Bayır ve Ramazan Hançer'in yaptığı seçimde oyların tamamını alan Salih DÖKME resmi olarak Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı seçildi. İlçe yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

BAŞKAN

SALİH DÖKME

YÖNETİM KURULU ASİL YÖNETİM KURULU YEDEK

ÖZLEM TOPAKTAŞ 1- ALPASLAN BAYRAK

SONGÜL ŞAHAN 2- BÜNYAMİN ÇETİNKAYA

SUNA DİLRUBA YILDIZ 3-MUSTAFA MAĞRALI

DİLEK KURT 4-TUĞBA İNCİROĞLU

HARUN BOZOK 5- FATİH ASİLSOY

ORHAN GAZİ ARIKAN 6- HALİT CANER TAŞ

YAVUZ BÜYÜKÇAPAR

EMİRHAN GÜN

MESUT BAKINDI

GÖKHAN TARAKCI

MEHMET ATAŞ

ALİ UMUT ILGIN

OĞUZ KURU

ERKAN KALEKENGER

NECMETTİN DAŞCI

YASİN ARDIÇ

ÖKKEŞ OKUMUŞ

HALİT KARDEŞ

GÜRKAN AYDEMİR

MEHMET BACAK