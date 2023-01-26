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Devlet Eski Bakanı Kavaf’tan Kiü’ye Ziyaret

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet eski Bakanı ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni (KİÜ) ziyaret etti.

Devlet Eski Bakanı Kavaf’tan Kiü’ye Ziyaret

Devlet Eski Bakanı Kavaf’tan Kiü’ye Ziyaret

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet eski Bakanı ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni (KİÜ) ziyaret etti.

26 Ocak 2023 Perşembe 13:15

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Kavaf, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından karşılandı. Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette, KİÜ Rektörü Bakan’ı tebrik eden Kavaf, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bakan ise üniversite hakkında bilgiler vererek, “Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendilerine üniversitemizin fakülte ve bölümleri hakkında bilgiler verdik, fikirlerimizi paylaştık. Ziyaretleriyle bizi mutlu eden Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İnönü Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. İbrahim Gezer, Deva Partisi İl Başkanı Dr. İrfan Karadutlu, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Hatice Seçil Fettahlıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, istişarelerde bulunuldu.

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Devlet Eski Bakanı Kavaf’tan Kiü’ye Ziyaret
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