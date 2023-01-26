Devlet Eski Bakanı Kavaf’tan Kiü’ye Ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Kavaf, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından karşılandı. Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette, KİÜ Rektörü Bakan’ı tebrik eden Kavaf, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bakan ise üniversite hakkında bilgiler vererek, “Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendilerine üniversitemizin fakülte ve bölümleri hakkında bilgiler verdik, fikirlerimizi paylaştık. Ziyaretleriyle bizi mutlu eden Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İnönü Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. İbrahim Gezer, Deva Partisi İl Başkanı Dr. İrfan Karadutlu, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Hatice Seçil Fettahlıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, istişarelerde bulunuldu.