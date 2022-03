Divanlı mahallesine tarihi ve modern dönüşüm

Başkan Okay, Divanlı mahallesine yapılan hizmetleri anlatarak, “Mahallemizin tarihi yapılarını restore ederek hizmete sunuyoruz. Ayrıca ilk kentsel dönüşüm projemizi de Divanlı mahallemizden başlatacağız” dedi.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla istişare ve hasbihal toplantılarını sürdürüyor. Divanlı mahallesinde ev ziyaretinde bulunan Başkan Okay, vatandaşlara mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı.

Mahallenin öncelikli konusunun kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çeken Başkan Okay, bu noktada çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini kaydetti.

Bu kentsel dönüşüm projesinin tarihi dokuya uygun olarak yapılacağını aktaran Başkan Okay, tarihi yapıları da restore ederek turizme kazandırdığını belirtti.

Divanlı mahallesinde bulunan Bahtiyar Yokuşu’nun büyük bir ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Okay, bu dönüşüm projelerinin devam edeceğini kaydetti.

Divanlı mahallesinde Pazar yerini modernize ederek kapalı hale getirdiklerini hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kahramanmaraş’ımızın en eski mahallelerinden olan Divanlı mahallemizin güzelleşmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli çalışmaları bu mahallemizde yaptık. Bu mahallemize kapalı bir Pazar yeri, kuran kursu, park ve bahçe düzenlemeleri yaptık. İlçemizin prestij projelerinden biri haline gelen Bahtiyar Yokuşu projemizi de tamamlayıp turizmin hizmetine sunduk. Ayrıca burada bir de kentsel dönüşüm projesi planlıyoruz. Etap etap sürdüreceğimiz bu projemizin ilk etabı konusunda gerekli tüm çalışmalar büyük bir hassasiyetle devam ediyor. İnşallah bu projeyi hayata geçirdiğimizde bölgemizin kentsel dönüşümüne büyük katkı sağlayacak.”

Başkan Okay, konuşmasının ardından mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.