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Diyanet Vakfı'ndan kırsal köylerdeki depremzedelere insani yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremin ilk haftasından itibaren Kahramanmaraş Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde çadır kent oluşturarak bölgede görev yapan Diyanet Vakfı, şimdide kırsal orman köylerine kadar uzanarak bölgedeki depremzedelere İnsani Yardım malzemesi ulaştırıyor.

Diyanet Vakfı'ndan kırsal köylerdeki depremzedelere insani yardım

Diyanet Vakfı'ndan kırsal köylerdeki depremzedelere insani yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremin ilk haftasından itibaren Kahramanmaraş Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde çadır kent oluşturarak bölgede görev yapan Diyanet Vakfı, şimdide kırsal orman köylerine kadar uzanarak bölgedeki depremzedelere İnsani Yardım malzemesi ulaştırıyor.

04 Nisan 2023 Salı 15:34

Diyanet’in görevlendirdiği 20 bin personel, deprem bölgesinde afetzedeler için görev yapıyor.

İnsani yardım malzemeleri içerisinde çocuk oyuncakları gıda maddesi, yakacak, giyim ve battaniye gibi malzemeler yer alıyor.

Diyanet Vakfı’nın bugünkü durağı ise Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir şirin orman köyü olan ve depremden en fazla etkilenen kırsal köylerden Çiğli Mahallesi oldu. Ekipler Çiğli Mahallesi’ne ulaşarak oradaki depremzedelere hem insani yardımda bulundular hem de onlarla çadırlarda oturarak muhabbet ettiler.

Kahramanmaraşlı depremzedelere yardım amaçlı Trabzon’dan gelen Diyanet Vakfı görevlisi Belma Ardıç şunları söyledi: "Burası Kahramanmaraş organize sanayi Türkiye Diyanet Vakfı'nın ana deposudur Biz burada kırsal kesimlere paketleri hazırlayıp bunun ulaştırılmasını yapıyoruz. gelen ihtiyaca göre listeleri hazırlayıp ayakkabı iç giyim kıyafet olarak detaylı bir şekilde hazırlayıp üzerlerine isimleri yazılarak dağıtıma gönderiyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Vakfından Kırsal Köylerdeki Depremzedelere Insani Yardım
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