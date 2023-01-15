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Doğal Yaşam ve Mesire Alanı Dulkadiroğlu’nun Doğayla Buluşma Noktası Oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin 2018 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, şehir merkezine olan mesafesi ve doğal güzelliğiyle vatandaşların doğayla buluşma noktası haline geldi.

Doğal Yaşam ve Mesire Alanı Dulkadiroğlu’nun Doğayla Buluşma Noktası Oldu

Doğal Yaşam ve Mesire Alanı Dulkadiroğlu’nun Doğayla Buluşma Noktası Oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin 2018 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, şehir merkezine olan mesafesi ve doğal güzelliğiyle vatandaşların doğayla buluşma noktası haline geldi.

15 Ocak 2023 Pazar 11:06

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın ilçenin doğal güzelliklerini ortaya çıkarma adına tamamladığı ilk proje olan Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, dört mevsim vatandaşların doğayla buluşma noktası haline geldi.
Yeşil Tepe Mahallesinde yer alan Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, şehir merkezine olan mesafesiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Hem yaz aylarında, hem de kış aylarında yoğun bir ilgi gören mesire alanı, içerisinde mini hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları, kır evi, piknik alanı, yürüyüş ve dinlenme alanlarını barındırıyor.
Doğal Yaşam ve Mesire Alanı’na olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde projelendirdiğimiz ve 2018 yılında yapımını tamamlayarak hizmete sunduğumuz Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, toplamda 100 dönüm alana sahiptir. Şehir merkezine olan uzaklığı, eşsiz doğası ve içerisindeki donatılarıyla vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmektedir. Geniş yeşil alanıyla bu bölgelerin en güzel şekilde değerlendirilmesi adına çeşitli çalışmalar yaptık. Heyecan Bahçesi ve Yalnız Ardıç Millet Bahçesi projesi de bunlardan biridir. Vatandaşlarımızın doğayla buluşması adına bu gibi projeleri önemsiyoruz. Bu noktada öne çıkan bir ilçeyiz. Dulkadiroğlu’nun doğal güzelliklerini vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz.”

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşiltepe mahallesinde bulunan Doğal Yaşam ve Mesire alanı pandemi de normalleşme dönemine geçilmesiyle kapılarını vatandaşlara yeniden açtı.

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Doğal Yaşam Ve Mesire Alanı Dulkadiroğlu’nun Doğayla Buluşma Noktası Oldu
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