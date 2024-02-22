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Dulkadiroğlu Başkan adayı Selahaddin Can, ‘Belediye evleri yapacağız’

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, depremzedelere projelerini anlattı.

Dulkadiroğlu Başkan adayı Selahaddin Can, ‘Belediye evleri yapacağız’

Dulkadiroğlu Başkan adayı Selahaddin Can, ‘Belediye evleri yapacağız’

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, depremzedelere projelerini anlattı.

22 Şubat 2024 Perşembe 18:59

Başkan adayı Can, “Ev sahiplerinin evlerine, iş yeri sahiplerinin iş yerlerine dönmelerini sağlayacağız. Kiracılar için ise kira imkanlarının çok uygun olduğu belediye evleri yapacağız.” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, adaylar seçim kampanyalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İYİ Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, konteynır kenti ziyaret ederek depremzedelerin taleplerini dinledi. Belediye Başkanı seçilmesi durumunda yapacağı projeleri anlatan Can, seçmenlerden destek istedi.

Başkan adayı Can, “Belediye Başkan adayı olarak iyi ki bu yola çıkmışız. İnsanların hizmete ihtiyacı var. Yapılamayan hizmetleri biz yapacağız. 30 yıldır bu memlekette hizmet yapıyorum. Konteynır kenti gezdik, gördük, insanlar buraya bir yıl önce yerleştirildi, halen bu insanlar sıkıntılarla boğuşuyor. İnsanlarımızın eski düzenlerine dönmesi lazım. Bunun içinde biz yola çıktık, hizmet için geliyoruz, insanların yarasına merhem olmak istiyoruz. İnşallah insanlarımızın evlerine kavuşmalarını sağlayacağız. Ev sahiplerinin evlerine, iş yeri sahiplerinin iş yerlerine dönmelerini sağlayacağız. Kiracılar için ise kira imkanlarının çok uygun olduğu belediye evleri yapacağız.” diye konuştu.

“İLÇEMİZİ BİRLİKTE ŞAHA KALDIRALIM”

Ziyaret süresince seçmenlerden edindiği izlenimlerini de aktaran Can, “İnsanımız; ‘hizmet yok, hizmet yoksa oy da yok, kim hizmet edecekse ona oy vereceğiz’ diyorlar. Bizde diyoruz ki, biz hizmet için geliyoruz, bu yolda bize destek verin, istediğiniz hizmetleri birlikte yapalım, ilçemizi şaha kaldıralım diyoruz.” İfadelerini kullandı.

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Dulkadiroğlu Başkan Adayı Selahaddin Can‘Belediye Evleri Yapacağız’
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