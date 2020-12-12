Dulkadiroğlu Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi

Pandemi sürecinde temizlik çalışmalarını artıran Dulkadiroğlu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Sokağa çıkma yasağıyla bomboş kalan cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışmaları yapan ekipler, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinin tertemiz olması adına ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Başkan Okay, özellikle pandemi sürecinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizerek şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın sağlığı şu süreçte önceliğimiz olmuştur. Bu konuyla ilgili üzerimize düşeni yapma adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında da dezenfekte ve temizlik çalışmaları gelmektedir. Ekiplerimiz ilçe genelinde bu çalışmaları özenle yapmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bu çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”