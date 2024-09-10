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Dulkadiroğlu Belediyesi ulaşım altyapısını güçlendiriyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi ulaşım altyapısını güçlendiriyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi ulaşım altyapısını güçlendiriyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

10 Eylül 2024 Salı 12:58

Belediye ekipleri, yol kalitesini artırmak, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Yapılan bu çalışmalar, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve ulaşımda aksaklıkları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, belediye olarak ulaşım altyapısına büyük önem verdiklerini ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.
Başkan Akpınar, "İlçemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi adına asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, trafiği daha akıcı hale getirmek ve yollarımızı daha güvenli bir duruma getirmektir." dedi.
Başkan Akpınar, yapılan çalışmaların sadece asfalt dökümünden ibaret olmadığını, aynı zamanda altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturduklarını ifade ederek, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, asfalt çalışmalarını yürütürken, aynı zamanda yağmur suyu drenaj hatlarını yeniliyor, bozulan kaldırım ve yol kenarlarını da düzenliyoruz. Bu sayede, hem kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor hem de yollarımızın ömrünü uzatıyoruz." şeklinde konuştu.

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Dulkadiroğlu Belediyesi Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor!
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