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Dulkadiroğlu Çevre Koruma Ekipleri Çalışmaları Devam Ediyor

Asrın felaketinin ardından çalışmalarını başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Çevre Koruma Ekipleri Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Çevre Koruma Ekipleri Çalışmaları Devam Ediyor

Asrın felaketinin ardından çalışmalarını başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

30 Mart 2023 Perşembe 15:23

Depremin ilk gününden bu yana hızlı bir şekilde koordine olarak faaliyetlerine başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yoğun mesaisine devam ediyor.

Cadde ve sokakların temiz kalması, vatandaşların salgın hastalıklardan korunması adına büyük çaba harcayan ekipler, özellikle çadır alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları ifade etti: “Deprem sonrasında hızlı bir şekilde bir araya gelen ve faaliyetlerine başlayan Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerimiz, yoğun mesaisini sürdürüyor. Hem enkaz alanlarında, hem de çadır alanlarında gece gündüz çalışmaktadır. Çevre ve temizlik konusunda birçok çalışma ve projeye imza attık. Şu dönemde bu çalışmaların daha da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Özellikle çadır kent ve konteyner kentler de ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”

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Dulkadiroğlu Çevre Koruma Ekipleri Çalışmaları Devam Ediyor
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