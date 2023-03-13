Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik

Dulkadiroğlu Fen İşleri Ekipleri Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde alt yapı ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Fen İşleri Ekipleri Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Fen İşleri Ekipleri Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde alt yapı ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor.

13 Mart 2023 Pazartesi 16:00

Çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Deprem sonrasında ilçe genelinde başlattığımız tadilat ve onarım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ediplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyük felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Ancak bu zorlu günlerde devletimizin gücünü, milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha gördük. İlçemizin yeniden ayağa kalkması adına ne gerekiyorsa yapacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Fen İşleri Ekipleri Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’
Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’
Kahramanmaraş depremi
Kahramanmaraş depremi
Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular
Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular
Ksü’den harç parası açıklaması!
Ksü’den harç parası açıklaması!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber