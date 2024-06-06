Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nden Anlamlı Etkinlik

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, 2023-2024 yılı dönem sonu etkinliğiyle gençlerimize unutulmaz anlar yaşattı.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nden Anlamlı Etkinlik

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nden Anlamlı Etkinlik

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, 2023-2024 yılı dönem sonu etkinliğiyle gençlerimize unutulmaz anlar yaşattı.

06 Haziran 2024 Perşembe 09:48

M. Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Akkent Müdürü Ali Aydın ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Atıcı yer aldı.

Etkinlikte, dönem boyunca kurslarda eğitim alan kursiyerler, eğitmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları gösterileri sergiledi. Gençlerin yeteneklerini sergilediği bu gösteriler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteriler, gençlerin dönem boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri sahneye yansıttığı unutulmaz anlara sahne oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Gençlerimizin başarısını görmek bizleri gururlandırıyor. Onların gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini desteklemek bizim en önemli görevlerimizden biri” dedi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi yöneticileri, gençlerin bu tür etkinliklerle motivasyonlarının arttığını ve topluma daha özgüvenli bireyler olarak kazandırıldıklarını belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağladığı vurgulandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nden Anlamlı Etkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, Üniversite Öğrencilerinin Final Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Toptaş, Üniversite Öğrencilerinin Final Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Toptaş; Onikişubat’ımızın Yollarını Daha Konforlu Hale Getireceğiz
Başkan Toptaş; Onikişubat’ımızın Yollarını Daha Konforlu Hale Getireceğiz
Başkan Cüce Arslanbeyi ölüm yıldönümünde kabri başında andı!
Başkan Cüce Arslanbeyi ölüm yıldönümünde kabri başında andı!
Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği’nden Anlamlı Etkinlik
Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği’nden Anlamlı Etkinlik

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber