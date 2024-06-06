Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nden Anlamlı Etkinlik

M. Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Akkent Müdürü Ali Aydın ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Atıcı yer aldı.

Etkinlikte, dönem boyunca kurslarda eğitim alan kursiyerler, eğitmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları gösterileri sergiledi. Gençlerin yeteneklerini sergilediği bu gösteriler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteriler, gençlerin dönem boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri sahneye yansıttığı unutulmaz anlara sahne oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Gençlerimizin başarısını görmek bizleri gururlandırıyor. Onların gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini desteklemek bizim en önemli görevlerimizden biri” dedi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi yöneticileri, gençlerin bu tür etkinliklerle motivasyonlarının arttığını ve topluma daha özgüvenli bireyler olarak kazandırıldıklarını belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

