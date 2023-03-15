Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonranda faaliyetleri durdurulan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde tadilat çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Necati Okay, tadilat çalışmalarının ardından gençlik merkezinin gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonranda faaliyetleri durdurulan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde tadilat çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Necati Okay, tadilat çalışmalarının ardından gençlik merkezinin gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

15 Mart 2023 Çarşamba 17:36

Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, depremler sonrasında hafif kusurlu olarak tespit edilmişti. Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gençlik merkezinin tadilat çalışmalarına başladı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlik merkezi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okay, gençlik merkezinin tadilat çalışmalarının tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bölgemizin en büyük gençlik merkezi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi de bu büyük depremlerden etkilendi. Gençlik Merkezimizde gerekli incelemeler yapıldı. Hafif kusurlu olarak tespit edilen yapıda tadilat çalışmaları başladı. Bu tadilat çalışmaları sonrasında gençlik merkezimizin kapılarını gençlerimize tekrar açacağız. Bu süreç sonunda gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamayı planlıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Özel Halk Otobüsleri de Hizmete Başladı
Kahramanmaraş’ta Özel Halk Otobüsleri de Hizmete Başladı
Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu
Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu
Başkan Güngör; “Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”
Başkan Güngör; “Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”
Depremin de, Sel Baskınlarının da Suçlusu Bulundu: KADER
Depremin de, Sel Baskınlarının da Suçlusu Bulundu: KADER
Sel, fırtına, kuvvetli yağış! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sel, fırtına, kuvvetli yağış! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber