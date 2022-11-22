Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Son Dakika
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı...
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Parkı Hizmete Açıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kamu Külliyesi çevresinde bulunan alanlarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Kamu Külliyesi parkını tamamlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, alanı vatandaşların hizmetine sundu.

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Parkı Hizmete Açıldı

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Parkı Hizmete Açıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kamu Külliyesi çevresinde bulunan alanlarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Kamu Külliyesi parkını tamamlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, alanı vatandaşların hizmetine sundu.

22 Kasım 2022 Salı 14:34

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projelerinden Kamu Külliyesi, yeni bir yeşil alana daha kavuştu. Külliye çevresinde peyzaj çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, 9 bin metrekarelik bir park inşa etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeşil alanın külliyeye ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek konuyla ilgili bilgiler verdi: “Değişen ve gelişen Dulkadiroğlu’nun cazibe merkezi olan Kamu Külliyesi ve çevresinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortaya koyduğumuz çalışmalar ve özel sektör yatırımlarıyla bu bölgemiz her geçen gün daha da değerlenmektedir. Bu alanda bulunan Kamu Külliyemiz her açıdan ayrı bir güzelliğe sahiptir. Kamu hizmetlerini daha ulaşılabilir ve kolay hale getiren bu alan, vatandaşlarımız tarafından da memnuniyetle karşılanmaktadır. Külliye çevresinde yeşil alanlar ve yürüyüş alanları oluşturmaktayız. Bu doğrultuda güzel bir park inşa ettik. Yeşil alanı ve yürüyüş alanlarıyla bu parkımız Külliye’ye ayrı bir hava kattı. Bu güzel eserin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Son Güncelleme: 22.11.2022 19:07
Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Parkı Hizmete Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta gazilerden ‘Selçuk bayraktar’a devlet övünç madalyası verilsin’ çağrısı
Kahramanmaraş’ta gazilerden ‘Selçuk bayraktar’a devlet övünç madalyası verilsin’ çağrısı
Kahramanmaraş’ta Bayrak Olayı’nın 103. Yıl dönümü kutlanacak
Kahramanmaraş’ta Bayrak Olayı’nın 103. Yıl dönümü kutlanacak
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Yenileniyor
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Yenileniyor
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber