Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Parkı Hizmete Açıldı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projelerinden Kamu Külliyesi, yeni bir yeşil alana daha kavuştu. Külliye çevresinde peyzaj çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, 9 bin metrekarelik bir park inşa etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeşil alanın külliyeye ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek konuyla ilgili bilgiler verdi: “Değişen ve gelişen Dulkadiroğlu’nun cazibe merkezi olan Kamu Külliyesi ve çevresinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortaya koyduğumuz çalışmalar ve özel sektör yatırımlarıyla bu bölgemiz her geçen gün daha da değerlenmektedir. Bu alanda bulunan Kamu Külliyemiz her açıdan ayrı bir güzelliğe sahiptir. Kamu hizmetlerini daha ulaşılabilir ve kolay hale getiren bu alan, vatandaşlarımız tarafından da memnuniyetle karşılanmaktadır. Külliye çevresinde yeşil alanlar ve yürüyüş alanları oluşturmaktayız. Bu doğrultuda güzel bir park inşa ettik. Yeşil alanı ve yürüyüş alanlarıyla bu parkımız Külliye’ye ayrı bir hava kattı. Bu güzel eserin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”