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Dulkadiroğlu Şelale Park Hizmete Hazır

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Bayazıtlı mahallesinde inşa ettiği Şelale Park’ta çalışmalar tamamlandı. Parkın kısa bir süre sonra hizmete alınacağı bildirildi.

Dulkadiroğlu Şelale Park Hizmete Hazır

Dulkadiroğlu Şelale Park Hizmete Hazır

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Bayazıtlı mahallesinde inşa ettiği Şelale Park’ta çalışmalar tamamlandı. Parkın kısa bir süre sonra hizmete alınacağı bildirildi.

16 Kasım 2023 Perşembe 11:37

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla yapımına başlanan Şelale Park’ta çalışmalar tamamlandı. Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan park ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemize ve Bayazıtlı mahallemize değer katacak bir projeyi daha tamamladık. Kısa bir süre sonra açılışını yaparak hizmete sunacağız. Konumu ve konsepti ile Kahramanmaraş’ın dikkatini çekecektir. Cevizli parkta olduğu gibi şelale parkta da vatandaşlarımız aileleriyle birlikte nezih bir ortamda vakit geçirebilecekler. Ben Dulkadiroğlu’na ve Kahramanmaraş’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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Dulkadiroğlu Şelale Park Hizmete Hazır
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