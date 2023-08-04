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Dulkadiroğlu’nda devam eden çalışmalar görüşüldü!

Deprem sonrası Dulkadiroğlu’nda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi noktasında gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızı daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edecek ve tarihi ilçemizi tekrardan ayağa kaldıracağız” dedi.

Dulkadiroğlu’nda devam eden çalışmalar görüşüldü!

Dulkadiroğlu’nda devam eden çalışmalar görüşüldü!

Deprem sonrası Dulkadiroğlu’nda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi noktasında gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızı daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edecek ve tarihi ilçemizi tekrardan ayağa kaldıracağız” dedi.

04 Ağustos 2023 Cuma 20:02

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası Dulkadiroğlu ilçesinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi noktasında TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve belediye yetkililerinin katılımıyla Dulkadiroğlu Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda; kalıcı konut ve iş yerlerinin yapımı, OSB’ler, tarihi ve kültürel varlıkların restorasyonu, imar planları ve mikrobölgeleme gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Asrın felaketinde en fazla zarar gören ilçelerimizden Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah Kahramanmaraş’ımızı daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edecek ve tarihi ilçemizi tekrardan ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

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Dulkadiroğlu’nda Devam Eden çalışmalar Görüşüldü!
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