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Dulkadiroğlu’nda Kırsal Mahallelerde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde deprem sonrasında zarar gören altyapı ile ilgili çalışma başlattı.

Dulkadiroğlu’nda Kırsal Mahallelerde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu’nda Kırsal Mahallelerde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde deprem sonrasında zarar gören altyapı ile ilgili çalışma başlattı.

11 Mart 2023 Cumartesi 10:41

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremde zarar gören kırsal mahallelerin sorununu çözme adına yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda alt yapı çalışmaları yaptıklarını aktaran Başkan Okay, şunları söyledi: “İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Hayatı normale döndürme adına büyük bir çaba içerisindeyiz. Özellikle ulaşım, alt yapı gibi konularda yoğun çalışma yapıyoruz. Kırsal mahallerin altyapı çalışmalarına önem veriyoruz. Bu kapsamda Baydemirli mahallemizde ekiplerimiz menfez çalışmaları yaptı. Kırsal mahallelerimizin tamamında ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını normalleştirme ve kolaylaştırma adına ne gerekiyorsa yapacağız.”

 

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Dulkadiroğlu’nda Kırsal Mahallelerde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
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