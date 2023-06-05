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Dulkadiroğlu’nda kurban satış noktası için yer belirlendi!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban satış noktası için çalışma başlattı.

Dulkadiroğlu’nda kurban satış noktası için yer belirlendi!

Dulkadiroğlu’nda kurban satış noktası için yer belirlendi!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban satış noktası için çalışma başlattı.

05 Haziran 2023 Pazartesi 16:38

Her yıl olduğu gibi bu yılda geçici kurban satış noktasını belirleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, alt yapı çalışmalarına başladı.

Yeni sanayi sitesi ile Osmanbey mahallesi arasında yapımı devam eden geçici kurban satış noktası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Her yıl olduğu gibi bu yılda kurban satış noktası ile ilgili çalışmalara başladık. Kurban satış noktamızda konum değişikliği olmamıştır. Geçen yıl ile aynı alanda hizmet verilecektir. Ekiplerimiz gerekli alt yapı çalışmalarını büyük bir özenle yapmaktalar. Vatandaşlarımızın kurban alışverişlerini en iyi şekilde yapmaları adına gereken her şeyi yapıyoruz.”

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Dulkadiroğlu’nda Kurban Satış Noktası Için Yer Belirlendi!
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