Dulkadiroğlu’nda Moloz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Ara sokaklarda ve caddelerde oluşan moloz yığınlarını kaldırma adına çalışma başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde birçok noktada moloz yığınlarını temizledi. Çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren ekipler, bayram öncesinde temizlik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimizin özverili çalışmaları devam ediyor. İlçemizin ayağa kalkması ve normalleşmesi adına çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Önceliğimiz sokak aralarındaki molozların temizlenmesiydi. O konuda büyük bir aşama kaydettik. Bu çalışmalarımız sokaklarımız tertemiz olana kadar devam edecek. Ekiplerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”