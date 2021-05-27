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Dulkadiroğlu’nda Park Ve Bahçeler Yaza Hazır

Yeşil alanların bakım çalışmalarını yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, özellikle pandemi süresinde vatandaşların oksijen deposu olan park ve bahçeleri yaza hazır hale getirdi.

Dulkadiroğlu’nda Park Ve Bahçeler Yaza Hazır

Dulkadiroğlu’nda Park Ve Bahçeler Yaza Hazır

Yeşil alanların bakım çalışmalarını yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, özellikle pandemi süresinde vatandaşların oksijen deposu olan park ve bahçeleri yaza hazır hale getirdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:54
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Doğal Yaşam Parkı, Heyecan Bahçesi ve Yalnız Ardıç Mesire alanı gibi dev yeşil alan projelerine imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, şehir merkezinde bulunan park ve bahçeleri de güzelleştirmeye devam ediyor. Şehir merkezinde vatandaşların doğayla buluştuğu park ve bahçelerde bakım çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci öncesinde park ve bahçeleri hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, park ve bahçe çalışmalarının önemine değindi. Bu konuda ilçeye çok önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Daha yeşil ve temiz bir Dulkadiroğlu için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yeşil alanlar konusunda önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların başında Doğal Yaşam Parkı, Heyecan Bahçesi, Cevizli Bahçe ve Yalnız Ardıç Mesire alanı gelmektedir. İnşallah bu çalışmalarını aynı şekilde devam edecek. Bunun yanı sıra her mahallemizde bulunan park ve bahçelerimiz ilgili de çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bu konuda gece gündüz çalışıyorlar.”

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