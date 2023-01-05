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Dulkadiroğlu’nda Sosyal Tesis Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çok amaçlı olarak planladığı sosyal tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgesine 38 adet sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesini sosyal tesis zengini haline getirdi.

Dulkadiroğlu’nda Sosyal Tesis Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu’nda Sosyal Tesis Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çok amaçlı olarak planladığı sosyal tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgesine 38 adet sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesini sosyal tesis zengini haline getirdi.

05 Ocak 2023 Perşembe 17:20

Bölgesine 38 adet çok amaçlı sosyal tesis, 2 adet sağlık merkezi, 2 adet vakıf ve kuran kursu, 2 adet güreş sahası, 4 adet kapalı semt Pazar yeri, 2 adet gençlik merkezi kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçesini sosyal tesis zengini haline getirdi.

Göreve geldiklerinde Dulkadiroğlu ilçesinin sosyal tesis bakımından çok eksiği olduğunu aktaran Belediye Başkanı Necati Okay, ilk iş olarak bu eksikleri gidermek için çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Şuan gelinen noktada bu eksikliğin ortadan kalktığını dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sosyal belediyecilik alanında ilçemize çok önemli kazanımlar sağladık. Bu kazanımların başında da çeşitli sosyal tesisler gelmektedir. Bu sosyal tesisler şuanda ilçemize çeşitli konularda hizmet vermektedir. Örneğin bölgemize kazandırdığımız 38 adet sosyal tesis; düğün salonu, taziye evi, etüt merkezi, toplantı ve çeşitli faaliyetler için aktif olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra bölgemize sağlık merkezi, vakıf ve kuran kursu, spor sahaları, pazar yerleri, gençlik merkezleri gibi sosyal tesislerde kazandırdık. Onlarda şuanda aktif olarak hizmet vermekteler. Göreve geldiğimizde büyük eksiklik olan bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Hamdolsun şuanda bölgemizde bu alanda eksiklik kalmadı. Şuan devam eden projelerimiz var. Bu projelerin de tamamlanmasıyla ilçemiz sosyal tesis bakımından zengin bir bölge haline gelecektir.”

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Dulkadiroğlu’nda Sosyal Tesis Çalışmaları Devam Ediyor
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