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Dulkadiroğlu’nda Vatandaşlar İhtiyaçlarını Online Bildiriliyor

Depremin yaralarını sarma adına çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine kolaylık sağlama adına online işlemlerine hız verdi. Vatandaşların her türlü ihtiyacını karekod formu oluşturarak toplayan Dulkadiroğlu Belediyesi, talepleri yerine getirme adına gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu’nda Vatandaşlar İhtiyaçlarını Online Bildiriliyor

Dulkadiroğlu’nda Vatandaşlar İhtiyaçlarını Online Bildiriliyor

Depremin yaralarını sarma adına çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine kolaylık sağlama adına online işlemlerine hız verdi. Vatandaşların her türlü ihtiyacını karekod formu oluşturarak toplayan Dulkadiroğlu Belediyesi, talepleri yerine getirme adına gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

03 Mart 2023 Cuma 13:58

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Dulkadiroğlu Belediyesi, yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaşma anlamında çeşitli çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, online işlemlere hız verdi. İhtiyaç sahipleri için özel bir form oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesi, karekod uygulaması ile vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını belirliyor.

Kısa sürede ihtiyaçları vatandaşlara ulaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çalışmalarını değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların yaralarını sarma adına yoğun çaba harcadıklarının altını çizdi.
Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yaralarını sarma adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. İlçemizi karış karış geziyor, vatandaşlarımızla birebir görüşüyoruz. Bunun dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşma adına online işlemlere başladık. Vatandaşlarımız sosyal medyalarımızda ve web sitemizden paylaştığımız karekod’u telefonlarına okutuyorlar. Çıkan formu ihtiyaçlarına göre dolduruyorlar. Ekiplerimiz ihtiyaçları ayarlayarak vatandaşlarımıza ulaşıyorlar.”

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Dulkadiroğlu’nda Vatandaşlar İhtiyaçlarını Online Bildiriliyor
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