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Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi

Dulkadiroğlu Belediyesi, İhlas Haber Ajansı ile ortaklaşa 15 Temmuz Fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide konuşan Başkan Okay, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını söyledi.

Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi

Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi

Dulkadiroğlu Belediyesi, İhlas Haber Ajansı ile ortaklaşa 15 Temmuz Fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide konuşan Başkan Okay, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını söyledi.

14 Temmuz 2020 Salı 20:05

Milletin destansı mücadelesiyle bastırılan 15 Temmuz’un yıl dönümünde düzenlenen fotoğraf sergisine, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Ak Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ebu Talip Ceren, partililer, belediye meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sergide, İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz günü çektiği fotoğraflar ve Dulkadiroğlu Belediyesi Basın Yayın ekibinin demokrasi nöbetlerinde çektiği fotoğraflar yer aldı.


“15 TEMMUZ’U UNUTTURMAYACAĞIZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sergiye katılanlara teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptı. Başkan Okay, 15 Temmuz’un bu gibi etkinliklerle gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.
Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Millete vurulmak istenen darbe girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti. Milletimiz üstün feraseti ve korkusuz yüreğiyle bu hain darbe girişimine dur dedi. Bu destansı mücadeleyi unutturmamak adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İhlal Haber Ajansı ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz bu fotoğraf sergisi de bunlardan bir tanesidir. İnşallah bu gibi etkinliklerle bu hain darbe girişimini unutturmayacağız. Gelecek nesillere bu hain darbe girişimini anlatacağız. Ben 15 Temmuz hain darbe girişiminde canını ortaya koyarak şehadete eren tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de hayırlı bir ömür diliyorum.”

“HAİNLERE DUR DEDİK”

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de konu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Debgici, “milletin üzerinde bir güç olmadığının en büyük kanıtı 15 Temmuz’dur” diyerek şunları kaydetti: “Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu hain darbe girişimi dün gibi hafızalarımızdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa çıktık. Bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimiz gibi bizler de Cumhurbaşkanımızın askerleri olarak bizler de sahaya inerek bu hainleri durdurduk. Tüm dünya bunu gördü. 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu milletin devletinin yanında olduğunu bütün dünya gördü. İhlas Haber Ajansı ile Dulkadiroğlu Belediyemize bu anlamlı sergiye imza attıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum.”

 

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Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi
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