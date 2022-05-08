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Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayaklıcaoluk mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayaklıcaoluk mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

08 Mayıs 2022 Pazar 14:22
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Üçtut mevki, Yenikent Toplu Konutları ve muhtelif sokaklarda asfalt çalışması yapan ekipler, yoğun geçmesi planlanan asfalt sezonunun da startını verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir asfalt sezonu geçirmeyi planlıyoruz. İlçemizin güzelleşmesi ve değerlenmesi adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltme adına büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda sokaklarımızda yoğun bir çalışma yapıyoruz. İlçemiz gelişmekte olan bir bölgedir. Özellikle yeni yerleşim yerlerinin alt yapı ihtiyaçları için çalışmalar yapıyoruz. Eski yerleşim yerlerimizde bozulan ve kullanışsız hale gelen alanlarla ilgili de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kendi asfalt plentimizde ürettiğimiz asfaltı ilçemiz sokaklarına seriyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Ayaklıcaoluk mahallesinde çalışma yaptılar. Yenikent konutlarımız ve çevresi asfaltlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan Asfalt çalışması
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