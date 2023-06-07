Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin...
Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı Atağını Sürdürüyor
Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı...
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya...
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Son Dakika
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi...
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla...

Dünya Bizi Bekliyor

Karanlığa taş atmak yerine,aydınlığa mum yakmak gerekir…

Dünya Bizi Bekliyor

Dünya Bizi Bekliyor

Karanlığa taş atmak yerine,aydınlığa mum yakmak gerekir…

07 Haziran 2023 Çarşamba 11:15

Sürekli kötülüklerden ve kötülerden bahsederek iyiliğe ulaşılamaz…

Putları tek tek yok ederek,putları bitiremezsiniz,putlarla uğraşmaktansa,putların hepsini yerle bir eden İbrahimler yetiştirmek gerekiyor…

Kötülükle,yanlışlarla mücadelenin temeli,akidesi ve imanı sağlam bireyler yetiştirmekten geçiyor…

Bataklıktaki sinekleri öldürerek,bataklığı kurutmak imkansızdır…

Bataklığı kurutmanın yollarını uygulamak gerekiyor…

İmandan mahrum yetişen bir nesle, kızarak,ötekileştirerek,kınayarak bir başarıya ulaşamayız…

Ruhların kuraklaştığı günümüzde,sinesinde Allah sevgisini taşıyan, imanlı bireyler yetişirse,bütün proplemler,çözüme kavuşacaktır…

Yapay kanunlarla ve önlemlerle,toplumsal çöküşe ve imansızlık hastalığına bir çözüm bulmak mümkün değildir…

Kuran’ın yaklaşımıyla ve alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber,Muhammed (s.a.v)’in bize miras bıraktığı sünnetiyle,yaşam tarzı ve anlayışıyla,ürkütmeden,bıktırmadan,yumuşak bir lisanla ve örneklikle,müjdeleyerek ve nefret ettirmeden bu sosyal değişimi gerçekleştirebiliriz…

Kötülükler ve yanlışlıklar,kötü davranarak ve dışlayarak,ortadan kaldırılamaz…

Kötülüklerin panzehiri, iyilikle yaklaşmak ve merhamet kanadını açmaktan ibarettir…

Kötülüğü iyikle yoketmek,Kuran’ın metodudur,müslümanların metodudur…

Bu metod,bir anlayışın,bir uygarlığın,bir vizyonun eseridir…

Ama ne yazık ki,biz müslümanların vasfı olması gereken özellikleri ve planları uygulayanlar,İngilizler ve amerikalılar olmuşlardır…

Yeryüzünü bu metodla fethediyorlar:ancak;sömürüyorlar…

İyiliği ve güzelliği telkin ederek,tüm dünyayı ateşe vermeye devam ediyorlar…

Yeryüzünü acıya,açlığa ve kana buluyorlar…

Oysaki,İslam alemi, tüm dünyaya,huzuru ve adaleti,iyiliği ve güzelliği hakim kılmalı değil miydi?…

Nesiller,onların gösterdiği seraplı yollara meylediyorlar,onların demokrasi ve özgürlük yalanlarıyla avutuluyor…

Çünkü,özgürlüğün ve adaletin gerçek sahipleri müslümanlar,derin bir uykuya dalmış gözüküyor ve dünyevileşmenin zirvesini yaşıyorlar…

Sahipsiz kalan genç nesillerde, ne yapacağını bilemediğinden,uyuşturucunun ve eğlencenin pençesinde yokolmaya devam ediyor…

Yeni dünya düzeni,insanlığa, umutsuzluğu,mutsuzluğu ve tembelliği kazandırıyor…

İnsanlık, büyük bir buhranın ve yıkılışın eşiğinde beklemektedir…

Bize emanet edilen Kuran ve Sünnete yönelerek,yeniden Asrı Saadeti, yeniden Selçukluyu,yeniden Osmanlı’yı,ayağa kaldırabiliriz…

Sözlerimi peygamberimizin sözüyle noktalamak istiyorum;

“Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.”

Selam ve dua ile kalınız…

Mehmet Akpınar

06.06.2023

Anahtar Kelimeler:
Dünya Bizi Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ 157 Sözleşmeli Personel Alacak!
KSÜ 157 Sözleşmeli Personel Alacak!
Maraş Samsası’nın Coğrafi İşaret Tescili Alındı
Maraş Samsası’nın Coğrafi İşaret Tescili Alındı
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı
Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi
Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi
Yunanis'tanı Hakan Fidan korkusu sardı!
Yunanis'tanı Hakan Fidan korkusu sardı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber