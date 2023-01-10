Dünya Şampiyonlarından Başkan Okay’a Ziyaret

Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı veren IBSA Goalball Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

Kahramanmaraşlı milli antrenör Gültekin Karasu ve milli oyuncu Fatmagül Güler’de başarılarını Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile paylaştı.

Kamu Külliyesi’nde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın misafiri olan milli antrenör ve sporcusu, desteklerinden dolayı başkan Okay’a teşekkür etti.

Ziyarette TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu da yer aldı.

Başarılarından dolayı milli antrenörü ve sporcusunu tebrik eden Başkan Okay, başarılarının devamını diledi. Milli sporcu Fatmagül Güler’e altın hediye eden Başkan Okay, 2024 Paris oyunlarına katılarak aynı başarıyı tekrarlamalarını temenni etti.

Başkan Okay, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bizleri uluslararası alanda temsil eden ve başarıya ulaşan Goalball Kadın Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. İstiklal marşımızı okutarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Onların başarılarıyla gurur duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. Özellikle kıymetli antrenörümüz Gültekin Karasu ve milli oyuncumuz Fatmagül Güler ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”