Ekonomi Gazetesi’nden Başkan Güngör’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, Yazarlar Vahap Munyar ve Şeref Oğuz ve Dünya Gazetesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Eskalen’i misafir etti. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette, şehirde yürütülen ve planlanan afet ve acil durum çalışmaları görüşüldü. 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten heyete Başkan Güngör de nazik ziyaretleri için teşekkür etti.