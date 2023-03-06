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Elbistan'da deprem!

AFAD verilerine göre saat 16.03'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elbistan'da deprem!

Elbistan'da deprem!

AFAD verilerine göre saat 16.03'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

06 Mart 2023 Pazartesi 18:25

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Verilere göre sarsıntı 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Elbistanda Deprem!
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