Elbistan'da deprem!

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Verilere göre sarsıntı 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD verilerine göre saat 16.03'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Verilere göre sarsıntı 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.