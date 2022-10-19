Elbistan Halk Ekmek Fabrikasında Üretim Kontrollü Başladı

Teknik aksamın yenilenme çalışmaları tamamlanana kadar günlük 7 bin olan ekmek sayısı azaltılarak 4 bin civarında üretilecek.

Halk Ekmek Fabrikası, Elbistan Belediyesi'ne ait eski otel binasının tadilattan geçirilmesiyle birlikte 2010 yılı aralık ayından beri ekmek üretimi yapıyor. Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 12 yıldır özellikle dar gelirli ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamada önemli bir görev üstleniyor. Teknik aksamında yaşanan arıza nedeniyle zorunlu olarak duran üretim yeniden başladı. Unun, hamur aşamasından fırına kadarki sürecini sağlayan teknik aksam ve makinedeki onarımın belirli bir oranda tamamlandığı öğrenildi. Fabrikanın, bu çalışmaların bitirilmesi ile birlikte yüzde 100 kapasiteye alınacağı bildirildi.

Fabrikanın, bu süre zarfında vatandaşların mağduriyetinin azaltılması amacıyla günlük 4 bin ekmek üretimi yapacağı belirtildi.

Saygılarımızla.