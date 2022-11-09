Elbistan, kasımpatı çiçekleri ile renklendirildi

Belediyenin seralarında yetiştirilen kasımpatılar kentin değişik noktalarında toprakla bütünleştirildi.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personeller, park, bahçe ve yoğunluk olan bölgelerde çiçeklendirme çalışması yapıyor.

Seralarda kendi üretimleri olan kasımpatıları yerleştirdiklerini belirten Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan; “Park Bahçeler Müdürlüğü olarak bu yıl seramızda yetiştirdiğimiz kışlık çiçeklerimizi şu anda sahada yerleştirme çalışmalarımız başladı. Kasımpatı çiçeklerimizi şu anda dikiyoruz. On iki renk olarak tasarladık. Kent meydanına Kaynarca Göleti'nin kenarına ve halkın genellikle yoğun bulunduğu yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Farklı alanlarda çalışmalarımız devam edecektir. Çiçeklerimizin özelliği kışa dayanıklı. Çiçeklerimiz bu mevsimde özellikle dayanaklı olduğu için ismiyle müstesna kasımpatı çiçeği dikiyoruz. Yaklaşık bir buçuk aylık bir ömrü olacak ama mevsimlik çiçek sonuçta dayanıklı. Kente ayrı bir güzellik kattığı için bu çiçekleri tercih ediyoruz. Tabii farklı noktalarda gül dikimimiz de devam ediyor. Çalı grubu çalışmalarımız da devam ediyor, görsel olarak bunlar biraz daha güzel olduğu için ağırlıklı olarak bu çiçeklerinin çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Saygılarımızla.