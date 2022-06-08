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Elbistan, Yıldız Yağmuruna Sahne Olacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenecek ‘Elbistan Festivali’ ile ilgili, “Elbistan, yıldız yağmuruna sahne olacak” diye konuştu.

Elbistan, Yıldız Yağmuruna Sahne Olacak

Elbistan, Yıldız Yağmuruna Sahne Olacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenecek ‘Elbistan Festivali’ ile ilgili, “Elbistan, yıldız yağmuruna sahne olacak” diye konuştu.

08 Haziran 2022 Çarşamba 15:39
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Elbistan Belediyesi, ilki geçtiğimiz yıl yüz binlerce kişiyi buluşturan Elbistan Festivali’nin ikincisi için hazırlıklarına başladı. 25-31 Temmuz tarihleri arasında planlanan Elbistan Festivali, asrın ozanı olarak nitelendirilen Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, festival komitesi ile bir araya gelerek hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz sene pandemi kısıtlamalarına rağmen festivalin her gününün şehrin coşkusunu doruğa çıkardığını anımsatan Başkan Gürbüz, bu yıl daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Elbistan Festivalinin, 25 Temmuz’da başlayacağını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, orman yangınları nedeniyle konserini erteleyen ünlü sanatçı Haluk Levent’in bu yıl hayranları ve sevenleri ile buluşacağını vurguladı.

7 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların ağırlanacağını bildiren Başkan Gürbüz, “Elbistan’da yıldızlar geçidi yaşanacak. Sadece konser değil; sportif ve sosyal faaliyetlerle de birlikte kapsamlı bir festival planlıyoruz. Bu amaçla da festival komitemizle toplantımızı gerçekleştirdik. Yapabileceklerimizi konuştuk. Toplumdaki hemen her kesimin özellikle de genç kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda sanatçı seçimimizi yapıyoruz. Çok kısa sürede sanatçılarımızın isimlerini açıklayacağız. Önümüzde 40 günlük bir süreç var. Her şeyin profesyonelce düşünüldüğü ve hazırlandığı bir festival olmasını arzu ediyoruz. Bu yılki festivalimizin ana teması bölgemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Aşık Mahzuni Şerif olacak. Konserlerde ve diğer etkinliklerde, onun türkülerine ve eserlerine dair mutlaka izler yer alacak” dedi.

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ElbistanYıldız Yağmuruna Sahne Olacak
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