Elbistan’da ekmek bedava olacak!

Dayanışma zincirinin halkasını genişleterek kalpleri birbirine bağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın sofrası şenlensin diye kapasitemizi de yaklaşık 2 katına çıkarıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz ramazan ayında başlattıkları ‘ücretsiz ekmek’ uygulamasını bu yılda sürdürmek için tüm planlamaları yaptıklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan, on bir ayın sultanı Ramazanda sadece ekmeği değil iyiliği ve bereketi paylaşacak” şeklinde konuştu.

2023 yılı boyunca halk ekmeğe zam yapmayacaklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, “İçinden geçtiğimiz bu ekonomik koşullarda; üretim sürecinin hemen hemen bütün halkalarını belediyemizin imkanlarını kullanarak 1 TL’den ekmek satışına devam ediyoruz. 2023 yılında da bu fiyata zam yapmayacağımızı daha önceden duyurmuştuk.

Elbistan Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl bu ayın fazileti ve bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşma ve ekmeğimizi bölüşme adına geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Halk Ekmek Fabrikamızda 1 ay boyunca ücretsiz pide dağıtmıştık. Yüce dinimiz İslam’ın evrensel öğretileri ışığında ‘on bir ayın sultanı’ olarak kabul ettiğimiz; yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaşacağı bu Ramazan ayında da ücretsiz Ramazan pidesi projemizi devam ettireceğiz. Siz Ramazan’ı yaşamaya odaklanın, pideler bizden. İçinde bulunduğumuz bu mübarek üç aylarda dayanışma ruhunu arttırmak, iyiliği yaymak tek derdimiz” dedi.

Üretim kapasitesini de geçen seneye oranla yaklaşık 2 katına çıkaracaklarının bilgisini veren Belediye Başkanı Mehmet gürbüz, şöyle devam etti:

“Kalpleri birbirine bağlayacak bu atmosferde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebini karşılamak için üretim kapasitemizi de artırıyoruz. Yaklaşık 2 kat fazla ekmek üreterek Ramazan ayında daha çok insanımıza ulaşıp iftar sofralarını şenlendirme gayretinde olacağız. Yine, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, evinden çıkıp gelemeyen gerek yaşlı, gerekse hasta vatandaşlarımızın bize ulaşması durumunda ekmeklerini adreslerine ulaştıracağız. Biz, ekmeği ücretsiz yaparak garip ve gurebanın duasını almaya talibiz. İnşallah, bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kol kanat geren bir belediye olmanın en güzel örneklerinden birini daha gerçekleştirmiş olacağız.”