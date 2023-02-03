Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...

Elbistan’da ekmek bedava olacak!

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak Halk Ekmek Fabrikası’nda ekmeğin 1 ay boyunca ücretsiz sunulacağının müjdesini verdi.

Elbistan’da ekmek bedava olacak!

Elbistan’da ekmek bedava olacak!

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak Halk Ekmek Fabrikası’nda ekmeğin 1 ay boyunca ücretsiz sunulacağının müjdesini verdi.

03 Şubat 2023 Cuma 16:34

Dayanışma zincirinin halkasını genişleterek kalpleri birbirine bağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın sofrası şenlensin diye kapasitemizi de yaklaşık 2 katına çıkarıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz ramazan ayında başlattıkları ‘ücretsiz ekmek’ uygulamasını bu yılda sürdürmek için tüm planlamaları yaptıklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan, on bir ayın sultanı Ramazanda sadece ekmeği değil iyiliği ve bereketi paylaşacak” şeklinde konuştu.

2023 yılı boyunca halk ekmeğe zam yapmayacaklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, “İçinden geçtiğimiz bu ekonomik koşullarda; üretim sürecinin hemen hemen bütün halkalarını belediyemizin imkanlarını kullanarak 1 TL’den ekmek satışına devam ediyoruz. 2023 yılında da bu fiyata zam yapmayacağımızı daha önceden duyurmuştuk.

Elbistan Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl bu ayın fazileti ve bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşma ve ekmeğimizi bölüşme adına geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Halk Ekmek Fabrikamızda 1 ay boyunca ücretsiz pide dağıtmıştık. Yüce dinimiz İslam’ın evrensel öğretileri ışığında ‘on bir ayın sultanı’ olarak kabul ettiğimiz; yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaşacağı bu Ramazan ayında da ücretsiz Ramazan pidesi projemizi devam ettireceğiz. Siz Ramazan’ı yaşamaya odaklanın, pideler bizden. İçinde bulunduğumuz bu mübarek üç aylarda dayanışma ruhunu arttırmak, iyiliği yaymak tek derdimiz” dedi.

Üretim kapasitesini de geçen seneye oranla yaklaşık 2 katına çıkaracaklarının bilgisini veren Belediye Başkanı Mehmet gürbüz, şöyle devam etti:

“Kalpleri birbirine bağlayacak bu atmosferde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebini karşılamak için üretim kapasitemizi de artırıyoruz. Yaklaşık 2 kat fazla ekmek üreterek Ramazan ayında daha çok insanımıza ulaşıp iftar sofralarını şenlendirme gayretinde olacağız. Yine, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, evinden çıkıp gelemeyen gerek yaşlı, gerekse hasta vatandaşlarımızın bize ulaşması durumunda ekmeklerini adreslerine ulaştıracağız. Biz, ekmeği ücretsiz yaparak garip ve gurebanın duasını almaya talibiz. İnşallah, bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kol kanat geren bir belediye olmanın en güzel örneklerinden birini daha gerçekleştirmiş olacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Elbistan’da Ekmek Bedava Olacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin Balcıoğlu, ‘Enflasyona göre ticarete geri döndük’
Şahin Balcıoğlu, ‘Enflasyona göre ticarete geri döndük’
Büyükşehir’in Türkoğlu’ndaki Kurs Merkezi Yoğun İlgi Görüyor
Büyükşehir’in Türkoğlu’ndaki Kurs Merkezi Yoğun İlgi Görüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Pazarcık’ta Hayati İnanç Sevgisi Salona Sığmadı
Pazarcık’ta Hayati İnanç Sevgisi Salona Sığmadı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber