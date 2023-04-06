Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!

Şehrin yeniden imarı, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyacının karşılanması noktasında ülkenin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK’larla çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezlerinde de alt ve üstyapı imalatlarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, MÜSİAD tarafından Elbistan Pınarbaşı Mahallesi’nde oluşturulan konteyner kentte çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler geçici barınma merkezinde asfalt serimini hummalı bir şekilde sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden alt ve üstyapı çalışmaları ile konteyner kurulumunun tamamlanmasıyla geçici barınma merkezinin depremzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.