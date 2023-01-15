Elbistan’da halk ekmek 2023 yılında da 1 lira!

Türkiye’nin en ucuz ekmeğini üreten ve dar gelirli ailelere 1 liradan ekmek ulaştıran Elbistan Belediyesi 2020 yılında başlattığı uygulamayı 2023 yılında da sürdürüyor.

Ucuz ekmek politikasını sürdürmekte kararlı olan Elbistan Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kendisine ait kullanılmayan alanları tarlaya dönüştürerek buğday ekimi yapıyor.

Ununu kendisi üreten belediye, Ges santralinden sağladığı gelirin bir kısmını da ekmek üretiminde kullanıp, ekmeği ucuzu maledip dar gelirli ailelere 1 liraya satıyor.

Ucuz ekmek politikasına 2023 yılında da devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürdürülebilir uygulama için atıl durumdaki bütün alanları tarım yapılabilir hale getirerek buğday ektiklerini söyledi.

Dar gelirli ailelerin ekmeğe uygun fiyata ulaşmasını sağlamak için bütün imkanları değerlendirdiklerini belirten Başkan Gürbüz: “2020 yılından bugüne vatandaşımıza Halk Ekmek'i bir liradan sunuyoruz. 2023 yılı içerisinde de zam yapmama kararı aldık ve bunu da vatandaşlarımıza deklare ettik. Tabii bunu sunabilmek için daha önce ekim sahaları vardı. Elbistan Belediyesine ait tarıma elverişli olmayan alanları da katarak bu ekim sahasını 330 bin metrekareye yükselttik ve siyez buğdayı ektik. İnşallah hasadını yaptıktan sonra da gerekirse kullanımımızın üzerinde bir hasat elde edersek Bunu diğer fırınlarla da paylaşmayı hedefliyoruz. Onlara da sosyal amaçlı destek vermek istiyorum. Dolayısıyla 2023 yılında da vatandaşlarımız Elbistan'da Halk Ekmeği bir liradan alacaklar. Ben vatandaşlarımıza bu hizmeti sunabilmek adına daha önce yapmış olduğumuz GES yatırımları enerji üretme imkanını arttırdı. Ve şu anda kullanmış olduğumuz tüm enerjiyi kendi yatırımlarımızdan sağlıyoruz. Haliyle ununu üreten, yani ekim sahalarını kullanan, boş bırakmayan ununu üreten kendi elektriğini üreten ve kendi iş gücüyle kapasitesini artırıp vatandaşa Halk Ekmek'i bir liraya sunan bir belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da belediyenin bu uygulamasından memnun. Dar gelirli ailelerin uygun fiyata ekmek alabilmesinin önemine değinen bazı vatandaşlar, Elbistan Belediyesine teşekkür ederek, uygulamanın sürdürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.