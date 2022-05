Engelli Vatandaşlar Cevizli Parkta Buluştu

Dulkadiroğlu Belediyesi Engelli Çözüm Masası tarafından düzenlenen programa Kahramanmaraş Merkez Engelliler Derneği üyeleri katıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin her zaman engellilerin yanında olduğunu dile getiren dernek üyeleri, bu anlamlı programdan dolayı Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da engelli vatandaşlara bir mesajla seslendi. Başkan Okay, her zaman ve her koşulda engellilerin yanında olduklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Engelli vatandaşlarımızın her zaman ve her koşulda yanındayız. Onların yaşam standardını yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırma adına üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”