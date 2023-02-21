Enkaz Alanları Salgın Hastalıklara Karşı İlaçlanıyor

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren şehir genelinde arama kurtarma, yangına müdahale, altyapı tadilatı, vatandaşların yeme içme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçmek için enkaz alanlarında ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Çevre illerden yardıma gelen belediyelerinde katkıda bulunduğu çalışmalarda toplamda 30 araç ve 250 personel görev alıyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, deprem sonrası meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması hedefleniyor.