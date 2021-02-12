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Kahramanmaraş
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Erdoğan: “Kahramanmaraş’ın Gurur Günü”

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir” dedi.

Erdoğan: “Kahramanmaraş’ın Gurur Günü”

Erdoğan: “Kahramanmaraş’ın Gurur Günü”

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir” dedi.

12 Şubat 2021 Cuma 14:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101. yıldönümü kapsamında bir mesaj yayınladı. Etkinliklerin gerçekleştirildiği Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde telgrafı okunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahramanmaraş ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Kahramanmaraş’ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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