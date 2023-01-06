Eski Belediye Başkanları Osman Okumuş’un Misafiri Oldu

Kahramanmaraş'ın ilçe ve kapanan eski beldeBelediye Başkanlarından; Göksun Belediye Başkanı Ramazan Hurç, Göksun-Değirmendere Belediye Başkanı Mehmet Kişioğlu, Afşin-Bağraç Belediye Başkanı Davut Yalçın, Andırın-Geben Belediye Başkanı Vahit Kahveci, Çağlayancerit-HeleteDüzbağ Belediye Başkanı Mehmet Saygaz, Afşin-Arıtaş Belediye Başkanı Yusuf Gülden, Afşin-Büyüktatlar Belediye Başkanı Bayram Ali Köse, Andırın-Geben Belediye Bakanı MemişDaş, Karadere Belediye Başkanı Hasan Keklikçi ve Şahinkayası Belediye Başkanı Bahattin Kurtoğlu ile birlikte Türkoğlu Belediye Başkanı aynı zamanda Türkiye Belediye Başkanları Birliğinin Kahramanmaraş temsilcisi Osman Okumuş'u makamında ziyaret ettiler.

Sohbet ve muhabbet havasında geçen ziyaret sonrası Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, eski Belediye Başkanlarına yapmış olduğu proje ve eserleri yerinde gezdirerek bilgiler verdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “Çok harika misafirlerimiz vardı. Baş tacı eski ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız. Tabi benim sevgim 2004 yılında Beyoğlu Belde Belediye Başkanlığından, temelim belde belediye başkanlığı o zaman 55 tane belde vardı. 2014 yılında Büyükşehir yasası ile beraber bunlar kapandılar, ama orayı yöneten BelediyeBaşkanlarımız vardı. Şuanda belediye başkanları değil ama, ölene kadar isimleri belediye başkanı olarak kalacaktır. İşin kahramanlığı aslında belediye başkanlığında, kırsaldan gelen belediye başkanlarımızın aldığı oyların hepsinde bir hikayesi var. Hikayesi olan insanların oylarını alıyorlar, bundan dolayı da seçmelerin kıymeti ve kıymet veren belediye başkanları var. Onlar biz belediye başkanı olduğumuz müddetçe bizim abilerimiz olarak, onlara hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Başkanlarımızı birkaç yerde gezdirdik. Hem vakit geçirdik, hem kaynaştık, sohbet ettik. Belediye Başkanlarına herkes derdini anlatır ama belediye başkanları herkese derdini anlatamaz. Onlarla bir abi kardeş olarak, büyüğümüz olarak Türkoğlu’nda misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Her zaman onları emrindeyiz.” dedi.

Göksun Değirmendere Belediye Başkanı Mehmet Kişioğlu; “Osman Okumuş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize değer verdi, bizi çağırdı, ağırladı. Bundan gururlandık. Yapmış olduğu hizmetler gerçekten bizi gururlandırdı. Türkoğlu gibi küçük bir ilçemizde bu kadar hizmet, gerçekten çok, birçok ilde, il merkezlerinde bu hizmetler yok. Kendisi de eski bir eğitimci olarak, eski bir belde belediye başkanı olarak tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah yolunun açık olmasını diliyoruz.” Diyerek konuştu.