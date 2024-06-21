Eşsiz Doğa Güzelliği Başkonuş Yaylasında Eko Turizm Başladı

Başkonuş Yaylası, pek çok doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Yenicekale, Topçalı, Suluyayla, Avgasır, Rahmacılar ve Saygılı mahallelerinin sınırlarında bulunan yaylada, toplamda 11.100 metrelik bir parkur yer alıyor. Yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla çevrili olan EKO Turizm alanı, birbirinden farklı endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor.

Başkonuş Yaylası, doğal yapısıyla geyiklerin ve kuşların yaşam alanı olmasının yanı sıra, yöreye özgü bitki çeşitleriyle de biliniyor. Ekoturizm alanında tatilciler, bungalov evler, çadırlar, karavanlar ve otellerde konaklama imkanına sahip. Ayrıca, yayla içerisinde doğa yürüyüşleri ve fotoğraf çekme imkanları da bulunuyor.

Başkonus Yaylası Genel Müdürü Mustafa İşbilir, yayla hakkında şunları söyledi: "Başkonuş Yaylası, eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsüyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yaylamızda, doğayla iç içe bir şekilde eko turizm alanımızı geliştirdik. Ziyaretçilerimiz, ahşap basamaklardan oluşan yürüyüş yollarında yürüyerek doğanın tadını çıkarabilirler. Ayrıca, yaylamızda çocuklar için oyun alanları, hijyenik bir lokanta ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği özel alanlar bulunmaktadır."

Başkonuş Yaylası, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir ekoturizm destinasyonu haline gelerek, bölge turizmine önemli katkılar sağlamaktadır. Turistler, burada doğanın huzur verici atmosferinde dinlenme fırsatı bulurken, doğal yaşamı ve endemik bitki çeşitliliğini keşfetme şansını elde ediyor.