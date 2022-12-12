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Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak

Büyükşehir Belediyesi, Yazar Dursun Gürlek’ik katılımıyla 13 Aralık Salı günü Evelahir Söyleşileri etkinliği gerçekleştirecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek söyleşiye tüm edebiyatseverler davet edildi.

Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak

Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak

Büyükşehir Belediyesi, Yazar Dursun Gürlek’ik katılımıyla 13 Aralık Salı günü Evelahir Söyleşileri etkinliği gerçekleştirecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek söyleşiye tüm edebiyatseverler davet edildi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 10:01

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri edebiyatseverlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 13 Aralık Salı günü Evelahir Söyleşileri etkinliği düzenleyecek. Ayaklı Kütüphaneler, Karınca Huzura Varınca, Maziye Bir Bakıver, Kültür Dünyamızdan Manzaralar gibi pek çok eser kaleme alan Yazar Dursun Gürlek’in katılımıyla Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 19.00’da başlayacak. “Mükrimin Halil Yinanç’ın Bilgeliği” konulu söyleşiye tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak
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