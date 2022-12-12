Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri edebiyatseverlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 13 Aralık Salı günü Evelahir Söyleşileri etkinliği düzenleyecek. Ayaklı Kütüphaneler, Karınca Huzura Varınca, Maziye Bir Bakıver, Kültür Dünyamızdan Manzaralar gibi pek çok eser kaleme alan Yazar Dursun Gürlek’in katılımıyla Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 19.00’da başlayacak. “Mükrimin Halil Yinanç’ın Bilgeliği” konulu söyleşiye tüm kültür sanat dostları davet edildi.