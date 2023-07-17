Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu

Şehrin yeniden imar ve inşası için tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayatın normalleşmesi için de yoğun gayret gösteriyor. Şehrin kültür envanterini zenginleştirmek, edebi ve sanatsal birikimini artırmak ve kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Evelahir’in yeni sayısını okurlarla buluşturdu. Şehrin kültür sanat dergisi olan Evelahir’in yeni sayısında; asrın felaketi, Kahramanmaraş’ın tarihinde meydana gelen depremler, 6 Şubat depremlerinin tarihi dokuya verdiği zarar, şehrin ihya ve inşası gibi pek çok konu farklı perspektiften ele alınıyor.Evelâhir Dergisi’nin yeni sayısına ve Kültür Yayınları’na ait diğer eserlerehttps://kahramanmaras.bel.tr/e-dergive https://www.marastaedebiyat.cominternet adresleri üzerinden e-dergi formatında ulaşılabiliyor.