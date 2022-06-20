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Expo 2023 Alanı’ndaki İlk Konser Eypio’dan

Özellikle gençlere yönelik kültürel ve sosyal projeleriyle model olan Hanefi Mahçiçek liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenlediği Gençlik Festivali ile gençlere unutamayacakları bir gün yaşattı. Festivalde, ünlü sanatçı Eypio da şarkılarıyla festival coşkusunu doruklara çıkardı. Burada gençlere seslenen Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın kaderini deştireceğiz. Bunu göreceksiniz inşallah. Bu memleketin geleceğini ilmik ilmik öreceğiz, bundan emin olun” dedi.

Expo 2023 Alanı’ndaki İlk Konser Eypio’dan

Expo 2023 Alanı’ndaki İlk Konser Eypio’dan

Özellikle gençlere yönelik kültürel ve sosyal projeleriyle model olan Hanefi Mahçiçek liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenlediği Gençlik Festivali ile gençlere unutamayacakları bir gün yaşattı. Festivalde, ünlü sanatçı Eypio da şarkılarıyla festival coşkusunu doruklara çıkardı. Burada gençlere seslenen Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın kaderini deştireceğiz. Bunu göreceksiniz inşallah. Bu memleketin geleceğini ilmik ilmik öreceğiz, bundan emin olun” dedi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 18:02
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Gençlik merkezli kültürel etkinlik ve faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Onikişubat Belediyesi, model alınan eğitim yatırımlarıyla gençlerin en büyük destekçisi olurken, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin üzerlerindeki sınav stresini atması amacıyla Gençlik Festivali düzenledi. Aynı zamanda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği vizyon proje uluslararası EXPO 2023’ün Rekreasyon Alanı, ilk konserine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla organize edilen festivalde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlenecek, muhteşem EXPO manzarasında unutulmaz bir gece yaşadı.

Eypio ile coşku doruklara çıktı

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamak hem de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ile gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali’nde birbirinden önemli sahne performansları sergilendi. Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin DOKMER Ateşi Dans Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan festival, Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ortaklığında oluşturulan EXPO-Açık Sahne Sanat Akademisi’nin korosu ile Kahramanmaraş’ın yerel sanatçıları birbirinden güzel ezgileriyle devam etti. İllüzyon gösterisinin ardından ise EXPO 2023 tanıtım filmi izlendi. Bu esnada sahneye gelen Başkan Hanefi Mahçiçek gençlere seslendi. Festival coşkusu ise onur konuğu ünlü sanatçı Eypio’nun sahne almasıyla doruklara çıktı.

“Kararlıyız, Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz”

Kahramanmaraş’ın tanıtım eksikliğini EXPO 2023 ile çözeceklerini belirten Başkan Mahçiçek, yaşanabilir kentler sıralamasında Kahramanmaraş ve Onikişubat’ı yukarılara taşıyacaklarını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Expo 2023 projemiz rüya gibi değil mi? Ama o rüyalar önümüzdeki senenin Nisan ayında İnşallah gerçek olacak. Bakın Kahramanmaraş’ımızın her şeyi var. Kültürü var, edebiyatı var edebiyatın başkenti, sanayisi var, mükemmel bir tabiatı var. Size birkaç tane örnek vereyim: Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki dokumanın yüzde 17’sini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki çelik eşyanın yüzde 64’ünü üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki enerjinin yüzde 12’sini üretir. Ama eksik olan bir şeyimiz var; tanıtım. Kahramanmaraş’ımızı yaşanabilir kentler içerisinde en ön sıralara taşıyacağız, bunda kararlıyız! Artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti o. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız. Buna kararlıyız inşallah. Bu EXPO projesine 2018 yılında başvurduk, 2018’ini Eylül ayında 62 ülkenin oy birliğiyle aldık. ‘Biz bunu yaparız, hem de en iyisini yaparız’ dedik” dedi.

“3 ay sonra çok daha farklı olacak inşallah”

İlerleyen süreçte EXPO 2023 Alanı’nda önemli değişiklikler olacağına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “Buradaki güzellikleri gezdiniz 1 ay sonra tekrar geldiğinizde çok daha farklı göreceksiniz, 3 ay sonra geldiğinizde çok daha farklı olacak inşallah. Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız, buna kararlıyız. Başka çaremiz yok” şeklinde konuştu.

“Bu memleketin geleceğini ilmik ilmik öreceğiz”

Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni de anlatan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın kaderini değiştireceklerini söyledi. Kahramanmaraş’ın geleceği ilmek ilmek işleyeceklerini de belirten Başkan Mahçiçek, “Bir projemiz daha var. Kılavuzlu köprüsünün altında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi olur, pislik olur. Sinek yuvası. Önce bunları temizleyeceğiz sonra da buraya bir deniz konduracağız. Nasıl mı? Ceyhan Nehrine 400 metre uzunluğunda yapacağımız sedde ile suyu tutacağız. 434 kodunda suyu devamlı tutacağız, Kılavuzlu köprüsünün altından itibaren 4 milyon metrekare bir deniz olacak. Bu nenizi yaptıktan sonra Kavlaklı ve Avşar tarafına 2 tane yeni şehir yapacağız. Çok katlı değil ama… Kahramanmaraş’ta 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Sonra bakın bu denizin etrafında yeni bir şehir oluşturacağız. 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir oluşturacağız. Marina olacak, teknelerle oraya yaklaşacaksınız oradan teknelerle denizin üzerinde gezeceksiniz İnşallah. Sonra bu denizin etrafında güzel mekanlar, rekreasyon alanları olacak. Denizin kenarında gezinti alanları, oturma alanları, bisiklet alanları, yürüyüş alanları olacak. Bu denizin üzerinde sportif aktiviteler yapacağız İnşallah. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz artık, böyle kalmayacak. Bu Kahramanmaraş’ın kaderini deştireceğiz. Bunu göreceksiniz inşallah. Bu memleketin geleceğini ilmik ilmik öreceğiz, bundan emin olun. Bu güzellikleri sürekli yapacağız. Sizden tek istediğimiz şu: bu ülkeye sahip çıkın. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bu ülkeyi bizden sonra sizler yöneteceksiniz, bu ülkeyi bizden daha iyi yönetmek zorundasınız, öyle yetişmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından sahneye çıkan ünlü rapçi Eypio, milyonlarca izlenme alan birbirinden güzel şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençlerle söyledi.

Festivalde, Onikişubat Belediyesi tarafından vatandaşlara su ve tatlı ikramında bulunuldu.

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EXPO 2023 Alanı’ndaki Ilk Konser Eypio’dan
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