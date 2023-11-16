Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...

EXPO 2023 çikolata ve kahve festivali başladı

Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında başlayan etkinlikler dizisi Çikolata ve Kahve Festivaliile devam ediyor. Kitap Fuarı’nın hemen ardından açılışı gerçekleştirilen bölgenin en büyük ve kapsamlı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

EXPO 2023 çikolata ve kahve festivali başladı

EXPO 2023 çikolata ve kahve festivali başladı

Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında başlayan etkinlikler dizisi Çikolata ve Kahve Festivaliile devam ediyor. Kitap Fuarı’nın hemen ardından açılışı gerçekleştirilen bölgenin en büyük ve kapsamlı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

16 Kasım 2023 Perşembe 11:40

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in gayretleriyle Türkiye’ye kazandırılan ve 23 ülkenin katılımıyla 14 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı himayesinde açılışı gerçekleştirilen Uluslararası EXPO 2023, kentin güçlü yönlerini marka yapma hedefiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda düzenlenen Kitap Fuarı’nın tamamlanmasının hemen ardından yeni bir festivalin başlangıcı yapıldı.

15-19 Kasım tarihleri arasında Kahramanmaraş’ın yerel kahve ve çikolata firmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı EXPO 2023Çikolata ve Kahve Festivali, kahve ve çikolata dünyasının en özel lezzetlerini ziyaretçilerine sunuyor.

Festivalin açılışı, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, sektör temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

“Fuarın içinde farklı bir fuar deneyimi yaşıyoruz”

Festivalinde açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, sözlerine farklı programı dolayısıyla katılamayan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in selamlarını ileterek başladı.

EXPO 2023’ün açılışından itibaren 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden etkinlikler düzenlediklerini anlatan Ünsal, “Onikişubat Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ülkemizi temsil ettiğimiz Uluslararası EXPO 2023’ün etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Çikolata ve Kahve Festivali’mize teşrif ederek, bizlerle olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum.Bildiğiniz üzere EXPO 2023’ü, Ekim ayının 14’ünde Cumhurbaşkanımızın video konferans, Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Tarım Bakanımızın bizzat katılımıyla değerli ziyaretçilerimizin beğenisine sunmuştuk. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören alanımızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden çeşitli etkinlikler düzenledik. Fuarın içinde farklı bir fuar deneyimi yaşadığınız alanımız, bu yönüyle uzun yıllar şehrimize hizmet edecektir. Resmi rakamlara göre 475 bin kişinin katıldığı Kitap Fuarı’mızın ardından böylesi güzel bir festivali sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Depremzede halkımızın rehabilitasyon sürecine destek olmaya devam edeceğiz”

Tüm vatandaşları festivale davet eden Ünsal, “Bölgenin en büyük ve en kapsamlı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali olan etkinliğimizde, Türk kahve kültürü ve geleneğini, kahvenin buluş hikâyesini, kahve kavurma tekniklerini, yeni nesil nitelikli kahveleri ve kakaodan çikolataya giden yolculuğu alanının önde gelen isimlerden öğrenecek, bu lezzetleri yerinde tadımlayabileceksiniz. Kahramanmaraş’ımızın yerel kahve ve çikolata firmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı Çikolata ve Kahve Festivali, sektörün bölgedeki en geniş kapsamlı etkinliği olacak. Ayrıca sektör öncülerinin ilham veren konuşmalarının bulunduğu seminerler, sektörün en iyilerinin yarıştığı yarışmalar, atölyeler ve workshoplar ziyaretçilerimizin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali’mizin düzenlenmesinde emeği geçen Mustafa Can’a, katılımlarıyla festivale anlam katan sektör temsilcilerimize, alanın hazırlanmasında görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.Onikişubat Belediyesi olarak EXPO 2023 etkinliklerimizi daha çok artıracak, depremzede halkımızın rehabilitasyon sürecine destek olmaya devam edeceğiz. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar gezilirken, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
EXPO 2023 çikolata Ve Kahve Festivali Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu Şelale Park Hizmete Hazır
Dulkadiroğlu Şelale Park Hizmete Hazır
Osman Okumuş “Kahramanmaraş’ta yapacak çok işimiz var”
Osman Okumuş “Kahramanmaraş’ta yapacak çok işimiz var”
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği ilk toplantısını Kahramanmaraş’ta yaptı!
Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği ilk toplantısını Kahramanmaraş’ta yaptı!
EXPO 2023 muhteşem bir törenle açıldı!
EXPO 2023 muhteşem bir törenle açıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber