EXPO 2023 çikolata ve kahve festivali başladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in gayretleriyle Türkiye’ye kazandırılan ve 23 ülkenin katılımıyla 14 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı himayesinde açılışı gerçekleştirilen Uluslararası EXPO 2023, kentin güçlü yönlerini marka yapma hedefiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda düzenlenen Kitap Fuarı’nın tamamlanmasının hemen ardından yeni bir festivalin başlangıcı yapıldı.

15-19 Kasım tarihleri arasında Kahramanmaraş’ın yerel kahve ve çikolata firmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı EXPO 2023Çikolata ve Kahve Festivali, kahve ve çikolata dünyasının en özel lezzetlerini ziyaretçilerine sunuyor.

Festivalin açılışı, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, sektör temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

“Fuarın içinde farklı bir fuar deneyimi yaşıyoruz”

Festivalinde açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, sözlerine farklı programı dolayısıyla katılamayan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in selamlarını ileterek başladı.

EXPO 2023’ün açılışından itibaren 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden etkinlikler düzenlediklerini anlatan Ünsal, “Onikişubat Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ülkemizi temsil ettiğimiz Uluslararası EXPO 2023’ün etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Çikolata ve Kahve Festivali’mize teşrif ederek, bizlerle olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum.Bildiğiniz üzere EXPO 2023’ü, Ekim ayının 14’ünde Cumhurbaşkanımızın video konferans, Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Tarım Bakanımızın bizzat katılımıyla değerli ziyaretçilerimizin beğenisine sunmuştuk. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören alanımızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden çeşitli etkinlikler düzenledik. Fuarın içinde farklı bir fuar deneyimi yaşadığınız alanımız, bu yönüyle uzun yıllar şehrimize hizmet edecektir. Resmi rakamlara göre 475 bin kişinin katıldığı Kitap Fuarı’mızın ardından böylesi güzel bir festivali sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Depremzede halkımızın rehabilitasyon sürecine destek olmaya devam edeceğiz”

Tüm vatandaşları festivale davet eden Ünsal, “Bölgenin en büyük ve en kapsamlı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali olan etkinliğimizde, Türk kahve kültürü ve geleneğini, kahvenin buluş hikâyesini, kahve kavurma tekniklerini, yeni nesil nitelikli kahveleri ve kakaodan çikolataya giden yolculuğu alanının önde gelen isimlerden öğrenecek, bu lezzetleri yerinde tadımlayabileceksiniz. Kahramanmaraş’ımızın yerel kahve ve çikolata firmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı Çikolata ve Kahve Festivali, sektörün bölgedeki en geniş kapsamlı etkinliği olacak. Ayrıca sektör öncülerinin ilham veren konuşmalarının bulunduğu seminerler, sektörün en iyilerinin yarıştığı yarışmalar, atölyeler ve workshoplar ziyaretçilerimizin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali’mizin düzenlenmesinde emeği geçen Mustafa Can’a, katılımlarıyla festivale anlam katan sektör temsilcilerimize, alanın hazırlanmasında görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.Onikişubat Belediyesi olarak EXPO 2023 etkinliklerimizi daha çok artıracak, depremzede halkımızın rehabilitasyon sürecine destek olmaya devam edeceğiz. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar gezilirken, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.