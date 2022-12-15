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Expo 2023, Nadir Bitkilerle Dolu Zengin Florasıyla Dikkat Çekiyor

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılımıyla bahçecilik alanında dünyada gelinen son noktanın sergileneceği Uluslararası EXPO 2023, 63 farklı türde 109 binden fazla bitkiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunacak. Alana son olarak ise kış aylarında dayanıklılığıyla bilinen renk renk 25 bin menekşe dikimi gerçekleştirildi.

Expo 2023, Nadir Bitkilerle Dolu Zengin Florasıyla Dikkat Çekiyor

Expo 2023, Nadir Bitkilerle Dolu Zengin Florasıyla Dikkat Çekiyor

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılımıyla bahçecilik alanında dünyada gelinen son noktanın sergileneceği Uluslararası EXPO 2023, 63 farklı türde 109 binden fazla bitkiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunacak. Alana son olarak ise kış aylarında dayanıklılığıyla bilinen renk renk 25 bin menekşe dikimi gerçekleştirildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 15:51

Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek ve tüm değerlerini küresel bir marka haline getirecek Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat için Sergi Alanı’ndaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla bahçecilik alanında dünyada gelinen son noktanın Kahramanmaraş’tan sergileneceği Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, gelecek nesillere ve kente kalıcı bir miras bırakmayı hedefleyen projeleriyle dikkatleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

EXPO 2023, ‘Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim’, ‘Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı’, ‘Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek’, ‘Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu’ ve ‘Sadeliğin Hikmeti’ gibi alt temalarıyla da doğa ve çevre konusunda zirve olacak.

Doğanın temel alındığı EXPO 2023, Sergi Alanı’ndaki 63 farklı türde 88 binden fazla bitkiyle de ziyaretçilerine görsel bir şölen sunacak. Çiçeklendirme çalışmaları kapsamında son olarak ise kış ayına dayanıklılığıyla bilinen 25 bin menekşenin dikimi gerçekleştirildi.

Bitki çeşitliliğiyle EXPO 2023’ün her bir köşesi ayrı güzel

İklimi dolayısıyla her türden bitkinin yetişebildiği Kahramanmaraş’ın bitki çeşitliği, dünyanın dört bir yanından ülkelerin kuracağı bahçelerle zenginleşerek EXPO 2023 Sergi Alanı’na taşınıyor. ‘Her Mevsim Rengarenk EXPO 2023’ sloganıyla 2018 yılından bu yana ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm özellikleri dikkate alınarak dikilen bitkiler, şimdiden görüntüsü ve kokusuyla büyülerken, yürüme ve dinlenme alanlarında dikilen çeşit çeşit çiçekle EXPO 2023, her köşesinde ayrı bir güzellik barındırıyor.

747 bin metrekarelik rekreasyon alanına sahip EXPO 2023, 220 bin metrekarelik yeşil alanıyla ziyaretçilerini adeta huzur veren bir tura çıkarıyor.

Binlerce bitki türünün bulunduğu alana, 35 türde 8 bin 290 ağaç-ağaççık, 23 türde 44 bin 246 çalı ve yer örtücü, 5 türde ise 35 bin 434 otsu yeşerti ile toplamda 88 binden fazla bitki dikilirken, eğitim alanlarında ise yetiştiricilik yapılacak.

Öte yandan EXPO 2023’e kuracağı bahçeyle katılacak Hollanda’da, 21 bin lale gönderdi. Hollanda’dan gelen laleler, kısa bir süre sonra toprakla buluşacak. Böylelikle EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki bitki sayısı 109 bine çıkacak.

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EXPO 2023Nadir Bitkilerle Dolu Zengin Florasıyla Dikkat Çekiyor
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