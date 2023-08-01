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Expo 2023 Nikah Sarayı Hizmete Açıldı

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası EXPO 2023’ün gerçekleştirileceği Sergi Alanı’nın hem sürekliliğini artırmak hem de evlenecek çiftlere daha modern ortamda, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla projelendirilen Nikah Sarayı, yapımının tamamlanmasının ardından hizmete açılarak, mutlu başlangıçlara ev sahipliği yapıyor. Yeni nikah salonunun ilk nikahlarını ise Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.

Expo 2023 Nikah Sarayı Hizmete Açıldı

Expo 2023 Nikah Sarayı Hizmete Açıldı

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası EXPO 2023’ün gerçekleştirileceği Sergi Alanı’nın hem sürekliliğini artırmak hem de evlenecek çiftlere daha modern ortamda, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla projelendirilen Nikah Sarayı, yapımının tamamlanmasının ardından hizmete açılarak, mutlu başlangıçlara ev sahipliği yapıyor. Yeni nikah salonunun ilk nikahlarını ise Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.

01 Ağustos 2023 Salı 11:25

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in EXPO 2023 Sergi Alanı’nın sürekliliğini artırma hedefiyle alana kazandırdığı Nikah Sarayı’nda çalışmalar tamamlanarak hizmete açıldı.

‘Gelin Damat Adası’yla dikkatleri çeken, gerek sahne, gerekse ses sistemleriyle son teknolojinin kullanıldığı EXPO 2023 Nikah Sarayı, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ikamet eden çiftlerin en unutulmaz günlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Bin 430 metrekarelik alanda 400 metrekare büyüklüğünde bin kişilik nikah salonu, 2 kokteyl salonu, kafe, kuaför, berber, çiçekçi ve davetiye ile fotoğraf olmak üzere 5 iş yeri, gelin-damat odasının yer aldığı Nikah Sarayı, muhteşem mimarisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Onikişubat sınırlarında ikamet eden çiftler, Uluslararası EXPO 2023’ün Sergi Alanı’na kazandırılan Nikah Sarayı’nda ‘Evet’ diyerek en mutlu imzalarını atıyor.

İlk nikahları Başkan Mahçiçek kıydı

EXPO 2023 Nikah Sarayı’nın ilk nikahlarını da Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.

Mustafa Buğra Sarı ve Sevdenur Çim, Halil Turp ve Tuğba Avşar ile Yavuz Selim Canlı ve Mümine Kasap’ın nikahlarını kıyan Başkan Mahçiçek, çiftlere daimi mutluluklar dileyerek, EXPO 2023 Nikah Sarayı’nın Kahramanmaraş’a ve çiftlere hayırlı olmasını diledi.

Çiftlere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Mahçiçek, farklı konseptlerle yaz-kış çiftlerin en mutlu ‘evet’lerini çok daha modern bir salonda diyeceklerini söyledi.

Onikişubat’ın 100 yıllık geleceğine yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’a ve Onikişubat’a yakışır bir nikah salonu hazırladıklarına dikkat çekerek, “Onikişubat Belediyemizin yeni Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu’ndayız. Onikişubat’ımızda kıyılacak olan nikâhlar, bundan sonra yeni salonumuzda gerçekleştirilecek. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada ‘Evet’ diyecekler. Hemşerilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda da en iyi hizmeti sunmak istedik. Onikişubat’ımıza hizmet vermeye başlayan bu nezih salon, hayırlı olsun. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Modern nikah salonunda nikâhlarını kıyan çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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Expo 2023 Nikah Sarayı Hizmete Açıldı
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