Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...

Expo 2023’e ‘Özel’ Anlam Katan ‘Geleceğe +1 Akademisi’ Sınıfı Oluşturuldu

Özel gereksinimli bireylere yönelik büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiği projelerle tüm Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği işbirliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda ‘Geleceğe +1 Akademisi’ için sınıf oluşturdu.

Expo 2023’e ‘Özel’ Anlam Katan ‘Geleceğe +1 Akademisi’ Sınıfı Oluşturuldu

Expo 2023’e ‘Özel’ Anlam Katan ‘Geleceğe +1 Akademisi’ Sınıfı Oluşturuldu

Özel gereksinimli bireylere yönelik büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiği projelerle tüm Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği işbirliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda ‘Geleceğe +1 Akademisi’ için sınıf oluşturdu.

26 Nisan 2023 Çarşamba 18:34

Downsendromlu ve diğer özel gereksinimli bireylerin eğitimini desteklemek amacıyla Kahramanmaraş’a kazandırdığı tesislerin yanı sıra farkındalık yaratan çalışmalarla örnek olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, anlamlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Onikişubat Belediyesi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye desteğini sürdüren Türkiye Down Sendromu Derneği ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ile önemli bir işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda Geleceğe +1 Akademisi’nin eğitim sınıfı açıldı.

Çocukların okul sonrasında da sosyal aktivitelerini sürdürecekleri atölyelerin düzenleneceği Geleceğe +1 Akademi’de,psikososyal destek, ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi, dil konuşma terapisi ve ergoterapi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Geleceğe +1 Akademisi açılışına; Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Down Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Asbaşkanlar Efkan Korkmaz, Sadettin Akçi, Ensar Kurt’un yanı sıra Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı FeryElhadef ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan katıldı.

“Kahramanmaraş’ı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olarak inşa edeceğiz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sözlerine deprem felaketinde vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek başladı. Kahramanmaraş’ı daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent olarak yeniden inşa edeceklerini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş, istiklalin ve edebiyatın başkenti olan bir memleket. Ama bu güzel memleket, 11 ilimizle birlikte 6 Şubat’da çok elim, çok sıkıntılı bir gün yaşadı. Deprem, Kahramanmaraş’ımızda çok sayıda insanımızı, kardeşimizi aldı ve ebedi aleme götürdü. Evlerimizi yıktı, fabrikalarımızı yıktı. 12 bin 600 civarında insanımızı kaybettik. Yaklaşık 400’e yakın insanımız da maalesef kayıp. Vefat edenleri geri getirme imkânımız yok kuşkusuz ama diğer kalanlarını yapacağız inşallah. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde depremden etkilenen insanlarımıza sahip çıkacağız. Yıkılan, hasar gören binalarımızı da kısa süre içerisinde yeniden yapacağız. Hem de Kahramanmaraş'ı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olarak inşa edeceğiz. 6 Şubat’tan sonra 12 Şubat’ta kurtuluş günümüz vardı maalesef kutlayamadık. 23 Nisan’dayız, dünyada çocuklara hediye edilen tek bayram ama onu da resmi tören olarak kutlayamadık. En azından bu günü değerlendirelim, anlamlı hale getirelim diye özel gereksinimli yavrularımız ve aileleriyle bir araya gelmek istedik” dedi.

“Özel gereksinimli bireylerimize yönelik çok ciddi misyonlar yüklendik”

Mahçiçek, engeliler ve aileleri için yaptıkları çalışmalara ilişkin de katılımcılara bilgi aktarırken, “Onikişubat Belediyesi, özel gereksinimli bireylerimize yönelik çok ciddi misyonlar yüklenmiştir. Down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öncesinde engelli çocuklarımız için mükemmel bir tesis yaptık. 6 binası olan ve her binanın da farklı bir fonksiyonu olan tesisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim ettik. Projemiz hazır, otizmli çocuklarımız için de mükemmel bir tesis yapacağız inşallah. Yakın bir zamanda inşaatına başlayacağız. Onikişubat Belediyesi her şeyi önceler ama bu önceliklerin önünde eğitim vardır. 62 kırsal mahallemize ve 7 adet de merkezimize Bilgi ve Kültür Evi yaptık, yine merkezde 6 tane havuzumuzu ilçemize kazandırdık. 7 tane de yurduyla beraber okul yaptık. 7 Güzel Adam’ın memleketine her alanda 7 tane eser yaptı Onikişubat Belediyesi. Bu kabil çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı”

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin ise 2011’den bu yana downsendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve etkin yaşam kurabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti. Attıkları her adımda bilgiden güç aldıklarının altını çizen Bilgin, şu değerlendirmede bulundu; “Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı. Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği ile güçlerimizi birleştirerek, Geleceğe +1 Akademisi’ni kurduk. Burada çocuklarımıza psikososyal destek ve ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi, konuşma terapisi gibi alanlarda hizmet sunacağız. Bunlar sadece downsendromlu çocuklarımızın işine yaramayacak. Özel gereksinimli çocuklarımızın ailelerinin işine yaramayacak. Burası aynı zamanda bir kaynaştırma ve kapsayıcı alanı olacak” şeklinde konuştu.

Geleceğe +1 Akademi sınıf açılışının ardından bobble şov, balon uçurma şenliği, narkotik köpek şovu,sportif etkinlikler ve çocuk oyunlarının yanı sıra özel gereksinimli bireylere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Son Güncelleme: 26.04.2023 18:53
Anahtar Kelimeler:
Expo 2023’e ‘Özel’ Anlam Katan ‘Geleceğe +1 Akademisi’ Sınıfı Oluşturuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Kuzey İlçelerde Hasarlı Yolları Onarıyor
Büyükşehir Kuzey İlçelerde Hasarlı Yolları Onarıyor
Afet Sonrası Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Sürüyor
Afet Sonrası Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Sürüyor
Başkan Okay’dan Esnaf Ziyareti
Başkan Okay’dan Esnaf Ziyareti
Kahramanmaraş'ta 39 cami hasar gördü
Kahramanmaraş'ta 39 cami hasar gördü
Kahramanmaraş’ın sembolü şelale park hizmete açıldı!
Kahramanmaraş’ın sembolü şelale park hizmete açıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber