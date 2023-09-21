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Eylül Ayının Düşündürdükleri

Değer bilmeyen, vefasız ve değersiz insanlarla zaman harcamayın, onları layık olduğu insanlarla başbaşa bırakın…

Eylül Ayının Düşündürdükleri

Eylül Ayının Düşündürdükleri

Değer bilmeyen, vefasız ve değersiz insanlarla zaman harcamayın, onları layık olduğu insanlarla başbaşa bırakın…

21 Eylül 2023 Perşembe 10:08

Görevinizi yapın, gerisini Allah’a bırakın…

Hidayet Allah’tandır…

Allah’ın emirlerini umursamayan, kendi nefsinin isteklerini isteyen, şeytanın oltasında huzur arayan insanlardan daha cahil ve gafil kim olabilir…

Ne mutlu, Rabbinin emirlerini baştacı yapıp, ölmeden önce Allah yoluna girenlere…

Kendisine Allah’tan kork, Allah yoluna gir denildiği halde, üstelik meleklerde bu duruma şahit olduğu halde, bu dünyanın sonsuz olduğunu zannedip, Allah’a kafa tutarcasına yaşayanlara, açılıp saçılanlara, Hem Allah’a inanıyorum deyip, hem de Allah’a isyan edenlere, sadece dua eder, Allah’a havale ederiz…

Ama tevbe kapısının daima açık olduğunu da hatırlatmadan geçemiyoruz…

“Tevbe eden kişi,hiç günah işlememiş gibidir.”

Buyuran sevgili peygamberimizin müjdesini de burada zikrediyorum…

Allah’a yönelen,eskiye asla dönmeyen kişi,aslında tam bir tevbe halindedir…

Anasından yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemizdir…

Sonbaharda, ağaçların yapraklarının dökülmesi gibi,tevbe eden kişininde günahları dökülür gider…

Allah,merhametlilerin en merhametlisidir…

Benzetme olmasın ama bir annenin evladına karşı merhametini düşünün…

Allah,kullarına karşı çok merhamet ve rahmet sahibidir,yeter ki kalpler O’na yönelsin…

Ahiret hayatı,dünya hayatından daha değerlidir…

Peki biz dünyada neye daha önem veriyoruz…

Allah’a kulluk yapmaya mı ?

Kullara kul olmaya mı ?

Kuran’ın hükümlerine mi ?

Nefsimizin isteklerine mi ?

Seccadeye önem vermeyen insan,yüzünün güzelliğine önem veriyor…

Allah’ın yarattığı burnu beğenmiyor,etek dolusu para harcıyor,çocuklarına bile gereken değeri vermiyor…

Bu sebeple yuvalar dağılıyor…Çocuklar perişan oluyor…

Bir daha bir daha yuvalar kuruluyor ama nafile…Huzur yok,mutluluk yok…

Paranın herşey,gösterişin herşey olduğunu zanneden insanoğlu,Maraş depreminde paranın yenilemediğini gördüğü halde,gösterişin bir masal olduğuna şahit olduğu halde,zenginlerin bir günde fakirleştiğine şahit olduğu halde,Allah’a isyan etmeye,vefasızlığa devam ediyor…

Hayret,hayret ki hayret…

Bu dünyanın bize bir vefası olmaz dostlar…

Emin olun öldüğümüz zaman,çevremizdeki, gösteriş için yaşadığımız en yakınlarımız bile bizi terkedecektir…Bir saat bile başımızda beklemeyecektir…

Başkaları için yaşayan insan,saçına verdiği değeri,boya cilaya verdiği değeri,Allah’ın emirlerine vermeyen insanın durumu ne kadar acı…

En güzel yol,bizi en mükemmel yaratan Allah’ın göstermiş olduğu yoldur…

Ne mutlu Müslümanca yaşayıp,Müslümanca ölenlere…

Tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor,kalanlarımıza sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum…

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Eylül Ayının Düşündürdükleri
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