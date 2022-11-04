Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle Buluştu
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle...
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım 15 Kilometre Daha Kısalıyor
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım...
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’dan Rektör Yasım’a Ziyaret
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof....
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla Buluştu
Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla...
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım Eğitimi”
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde “Palyatif Bakım...

Fatih Ölmez “İyi yönetim olmadan iyi ekonomi olmaz”

İş İnsanı ve Muhasebeci Fatih Ölmez, açıklanan Türkiye'de yıllık enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kötü yönetimin sonuçlarına dikkat çeken Ölmez, ‘yeter ki çarklar dönsün’ zihniyetinin maliyetini gösterdi.

Fatih Ölmez “İyi yönetim olmadan iyi ekonomi olmaz”

Fatih Ölmez “İyi yönetim olmadan iyi ekonomi olmaz”

İş İnsanı ve Muhasebeci Fatih Ölmez, açıklanan Türkiye'de yıllık enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kötü yönetimin sonuçlarına dikkat çeken Ölmez, ‘yeter ki çarklar dönsün’ zihniyetinin maliyetini gösterdi.

04 Kasım 2022 Cuma 17:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 artarak son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise Türkiye'de yıllık enflasyon %185,34.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ölmez şunları söyledi;

Kötü yönetim genelde yoksulluk üretir, zorbalık üretir. Türkiye’de de kötü yönetimler, ekonomik krizleri ve askeri darbeleri tetikledi. 12 Eylül askeri darbesi, yönetemeyen bir siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanını bile seçemeyen bir siyasi iradenin çıkmazını sömürerek gerçekleşebildi.

Türkiye özelinde şunu biliyoruz: Demokrasiden uzaklaşıldığında, buna paralel olarak ekonomi de çoğu zaman çöküyor.

YETER Kİ ÇARKLAR DÖNSÜN!

Geçen yıl eylüle kadar kendi yağımızla kavruluyor; Batı ile büyük bir enflasyon farkı yaşıyorsak da en azından kendi içimizde bir dengede gidiyorduk.

Nereden nereye geldik...

Yani faizi yüzde 19’dan yüzde 10.50’ye indirmiş durumdayız. “Meyvesini” de yiyoruz! Tatsız, hatta zehirli meyvesini!

Geçen yıl ekimde yüzde 20 olan TÜİK’in tüketici enflasyonu geldi yüzde 86’ya...

İTO'nun yüzde 21 olan enflasyonu yüzde 109'a...

Yİ-ÜFE yüzde 46’dan yüzde 158’e...

Dolar 9 liradan 19 liraya...

Tatsız ya da ağızda kekremsi bir tat bırakan değil, adeta zehirleyen meyveler bunlar!

Aydan aya sürekli zehirlendik.

Gerekçe?

Çarklar dönsün; üretim, istihdam, büyüme durmasın.

Çarklar iyi kötü döndü dönmeye de ya bunun maliyeti?

İyi Parti Genel Başkanı Sayın Merak Akşener’in de dediği gibi ;

“Daha 1 yıllık enflasyon hedefini bile tutturamayan bir iktidar, utanmadan bize yüzyıldan bahsediyor.

Güler misin, ağlar mısın?”

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ölmez “İyi Yönetim Olmadan Iyi Ekonomi Olmaz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve kırtasiye desteği!
Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve kırtasiye desteği!
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle Buluştu
KAMEK Yeni Eğitim Döneminde Kursiyerlerle Buluştu
Kahramanmaraş’ın en büyük KOBİ gelişim zirvesi 11 Kasım’da!
Kahramanmaraş’ın en büyük KOBİ gelişim zirvesi 11 Kasım’da!
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım 15 Kilometre Daha Kısalıyor
Onikişubat ve Andırın Arasındaki Ulaşım 15 Kilometre Daha Kısalıyor
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’dan Rektör Yasım’a Ziyaret
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’dan Rektör Yasım’a Ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber