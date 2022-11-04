Fatih Ölmez “İyi yönetim olmadan iyi ekonomi olmaz”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 artarak son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise Türkiye'de yıllık enflasyon %185,34.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ölmez şunları söyledi;

Kötü yönetim genelde yoksulluk üretir, zorbalık üretir. Türkiye’de de kötü yönetimler, ekonomik krizleri ve askeri darbeleri tetikledi. 12 Eylül askeri darbesi, yönetemeyen bir siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanını bile seçemeyen bir siyasi iradenin çıkmazını sömürerek gerçekleşebildi.

Türkiye özelinde şunu biliyoruz: Demokrasiden uzaklaşıldığında, buna paralel olarak ekonomi de çoğu zaman çöküyor.

YETER Kİ ÇARKLAR DÖNSÜN!

Geçen yıl eylüle kadar kendi yağımızla kavruluyor; Batı ile büyük bir enflasyon farkı yaşıyorsak da en azından kendi içimizde bir dengede gidiyorduk.

Nereden nereye geldik...

Yani faizi yüzde 19’dan yüzde 10.50’ye indirmiş durumdayız. “Meyvesini” de yiyoruz! Tatsız, hatta zehirli meyvesini!

Geçen yıl ekimde yüzde 20 olan TÜİK’in tüketici enflasyonu geldi yüzde 86’ya...

İTO'nun yüzde 21 olan enflasyonu yüzde 109'a...

Yİ-ÜFE yüzde 46’dan yüzde 158’e...

Dolar 9 liradan 19 liraya...

Tatsız ya da ağızda kekremsi bir tat bırakan değil, adeta zehirleyen meyveler bunlar!

Aydan aya sürekli zehirlendik.

Gerekçe?

Çarklar dönsün; üretim, istihdam, büyüme durmasın.

Çarklar iyi kötü döndü dönmeye de ya bunun maliyeti?

İyi Parti Genel Başkanı Sayın Merak Akşener’in de dediği gibi ;

“Daha 1 yıllık enflasyon hedefini bile tutturamayan bir iktidar, utanmadan bize yüzyıldan bahsediyor.

Güler misin, ağlar mısın?”