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Fatih Ölmez, ‘Ülkesini ve milletini seven herkesin dürüst bir liderin yanında yer alması gerektiğine inanıyorum’

İş İnsanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez İYİ Parti gönüllüleri ve sevenleri ile bir araya geldi. Ülkenin içinde bulunduğu kaosa dikkat çeken Ölmez, “Kime sorsak kime baksak geleceğe yönelik ümitlerini kaybetmiş insanlar görüyoruz” dedi.  Ölmez, “Kurulduğu günden bu yana her geçen gün desteğini arttıran İYİ Partinin ülkenin geleceğine ümit olduğuna inanarak çıktığımız bu yolda her geçen gün çalışmalarımızı ve gayretlerimizi arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Fatih Ölmez, ‘Ülkesini ve milletini seven herkesin dürüst bir liderin yanında yer alması gerektiğine inanıyorum’

Fatih Ölmez, ‘Ülkesini ve milletini seven herkesin dürüst bir liderin yanında yer alması gerektiğine inanıyorum’

İş İnsanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez İYİ Parti gönüllüleri ve sevenleri ile bir araya geldi. Ülkenin içinde bulunduğu kaosa dikkat çeken Ölmez, “Kime sorsak kime baksak geleceğe yönelik ümitlerini kaybetmiş insanlar görüyoruz” dedi.  Ölmez, “Kurulduğu günden bu yana her geçen gün desteğini arttıran İYİ Partinin ülkenin geleceğine ümit olduğuna inanarak çıktığımız bu yolda her geçen gün çalışmalarımızı ve gayretlerimizi arttıracağız” ifadelerini kullandı.

15 Mayıs 2022 Pazar 09:22
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Fatih Ölmez İYİ Parti gönüllüleri ve sevenleri ile düzenlenen bir yemekte buluştu. Ölmez, ülkenin içinde bulunduğu kaos nedeniyle yaşananları, “Emekçinin ve emeklinin yok sayıldığı bir döneme doğru gitmekteyiz. Zenginin daha zengin fakirin daha da fakirleştiği bir süreç yaşıyoruz”dedi. Ölmez, şunları söyledi;

“Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi karmaşın hepimiz farkındayız. Sanki dövizle alışveriş yapılacakmış gibi bir döneme doğru gidiyoruz. Resmi enflasyon rakamlarının yüzde 100’e dayandığı görülmektedir. Adalet kavramının hiç bu kadar belirsizleştiği, güven duygusunun hiç bu kadar sarsıldığı bir dönem yaşamamıştık. Emekçinin ve emeklinin yok sayıldığı bir döneme doğru gitmekteyiz. Zenginin daha zengin fakirin daha da fakirleştiği bir süreç yaşıyoruz. Kime sorsak kime baksak geleceğe yönelik ümitlerini kaybetmiş insanlar görüyoruz.

“BUGÜNÜN TÜRKİYE’Sİ HER ALANDA DÜNYA SIRALAMASININ ALTLARINA İNMİŞTİR”

Bugünün Türkiye’si, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları uygulanmadığı için Avrupa Konseyi’nden ihracı gündemde olan, siyasi sistem değişikliğiyle demokrasiden hızla uzaklaşan, medyanın, yargının siyasi kontrol altına alındığı bir Türkiye görüntüsünde.

Uygulanan ekonomi politikalarının başarısızlığı yanında, tüm demokratik alanlardaki radikal gerileme, İFM’nin küresel bir finans merkezi olması iddiasının içini boşaltıyor.

Hükümetin İFM için örnek gösterdiği New York ve Londra gibi küresel finans merkezlerinde ön koşul hukuk devleti ve demokrasinin tam işlemesi, Öncelikle şeffaf-öngörülebilir bir finansal-yargısal sistem ve evrensel kriterlerle uyumlu, siyasi müdahalelere kapalı bağımsız-tarafsız bir hukuk sisteminin varlığı şartına dayanıyor.

Ayrıca ekonominin de öngörülebilir olmadığı, Cumhurbaşkanı kararlarıyla bir günde tüm kuralların, düzenlemelerin, banka-faiz-kambiyo rejiminin altüst edilebildiği bir ülkeye gelmesi için küresel sermayeyi ve finans kurumlarını ikna etmek mümkün görünmüyor. Bu ve benzeri olaylar yaşanırken ülkesini ve milletini seven herkesin gücü yettiğince yeni bir liderin yanında yer alması gerektiğine inanıyorum. Kurulduğu günden bu yana her geçen gün desteğini arttıran İYİ Partinin ülkenin geleceğine ümit olduğuna inanarak çıktığımız bu yolda her geçen gün çalışmalarımızı ve gayretlerimizi arttıracağız. Sözlerime İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in sözleriyle son vermek istiyorum;

“Biz Türkiye’ye adalete iyiliğe doğruluğa gönül verdik

Bu ülkü candadır sokakta yatmaz. Güneştir bir doğdu bir daha batmaz.”

Rabbim birliğimiz dirliğimizi bozmasın

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